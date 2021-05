Le riprese di Toy Boy 2 sono iniziate da appena un mese sulla Costa del Sol, in Andalusia, ma ci sono già importanti novità sulla serie Netflix prodotta da Atresmedia TV. Nonostante gli scarsi ascolti sulla tv generalista in Spagna, questo thriller soft-erotico ambientato nel mondo dei night club ha trovato nello streaming la sua dimensione ideale, riuscendo ad ottenere il rinnovo per una seconda stagione con l’ingresso di Netflix nella produzione.

Nel cast di Toy Boy 2 entrano Álex González (Il principe, Vivere senza Permesso) e l’italiana Federica Sabatini (la Nadia di Suburra – La Serie), ma la notizia inattesa è quella della partecipazione di María Pedraza nei panni di Triana: un ritorno non scontato, quello dell’attrice di Elite e La Casa di Carta nel ruolo della giovane e determinata avvocatessa, visto che il finale della prima stagione aveva lasciato il personaggio presumibilmente morto in un incendio.

La stessa María Pedraza ha comunicato al pubblico il suo ritorno in Toy Boy 2 su Instagram, ma senza anticipare se il suo personaggio tornerà da vivo o da morto, magari apparendo in alcuni flashback. Secondo la sinossi ufficiale della serie, “Hugo Beltrán è riuscito a dimostrare la sua innocenza per l’omicidio di Philip Norman, ma i nemici che ha battuto nel processo hanno voluto riscuotere il suo debito. Una bomba nell’Inferno ha infranto i sogni dei Toy Boys e ha lasciato Triana sull’orlo della morte. E Hugo non può permettere al responsabile di farla franca“. Visto che gli indizi portano ad individuare l’assassino di Triana all’One Per Cent, il nuovo strip club di lusso a Marbella, i Toy Boys inizieranno a ballare lì, desiderosi di scoprire la verità. Ma El Turco e Rania, i proprietari del club, proteggeranno ad ogni costo i segreti dei loro locali.

A giudicare dal cambio di look rispetto alla prima stagione, in Toy Boy 2 la Pedraza potrebbe tanto rievocare un lontano passato del suo personaggio, quanto apparire viva e vegeta nella trama ambientata nel presente. L’avvocatessa potrebbe essersi salvata dall’incendio nella discoteca e, dopo aver dimostrato l’innocenza del suo assistito da un’accusa di omicidio, ora potrebbe aiutarlo a vendicarsi di chi voleva incastrarlo.

Toy Boy 2 è attesa su Netflix nel 2022.