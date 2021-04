Con l’inizio delle riprese arrivano le prime immagini ufficiali Toy Boy 2, la seconda stagione del thriller spagnolo di Antena3 che Netflix ha deciso di distribuire nel mondo lo scorso anno, per poi rinnovarlo per un nuovo capitolo entrando nella produzione.

La prima foto del cast di Toy Boy 2 mostra le new entry di questa serie su un crimine che coinvolge lo spogliarellista di uno strip-club, dopo il recasting effettuato poco prima dell’inizio della produzione a causa del forfait a sorpresa di Michele Morrone.

La grande novità di Toy Boy 2 è la presenza di Álex González come nuovo protagonista, al fianco dei volti della prima stagione Jesús Mosquera, Cristina Castaño e María Pedraza. Inoltre, insieme alla già annunciata Federica Sabatini (la Nadia di Suburra – La Serie), Toy Boy 2 accoglie nel cast anche un volto molto noto de La Casa di Carta: si tratta di Enrique Arce, l’odiato Arturo Román, meglio noto come Arturito, della serie sui rapinatori della Zecca di Spagna. Anche il regista di Toy Boy 2 arriva dalla produzione de La Casa di Carta, Javier Quintas.

Nel resto del cast di Toy Boy 2 figurano in ruoli di primo piano Paco Marín (già nel cast di Costa del Sol Brigade), Ibrahim Al-Shami (Debts ), Juan Betancourt e il cantante Toni Zenet (nella serie Hache di Netflix). Tra i comprimari sono stati annunciati Carlo Costanzia, Juanjo Almeida, Jose de la Torre, Raudel Raúl Martiato, Pedro Casablanc, María Pujalte, José Manuel Seda, Adelfa Calvo e Miriam Díaz-Aroca.

Ecco la prima foto ufficiale di Toy Boy 2 diffusa dalla casa di produzione Atresplayer Tv (che da questa seconda stagione affianca i produttori della prima, Plano a Plano), in cui compare in primo piano a sinistra la nostra Federica Sabatini. Sarà il servizio streaming Atresplayer Premium a distribuire la serie in anteprima esclusiva in Spagna, prima dell’approdo nei 190 Paesi del mondo in cui è attivo il servizio Netflix.

Le riprese di Toy Boy 2 sono appena iniziate sulla Costa del Sol e proseguiranno nei prossimi mesi in diverse località della zona. Il debutto su Netflix è atteso il prossimo anno.