La campagna promozionale ‘Solo per Oggi’ di MediaWorld si rivolge a quanti vogliono mettere le mani sul Samsung Galaxy S21. Nella giornata del 6 maggio, fino alle ore 00, potrete portarvi a casa il top di gamma del colosso di Seul al modico prezzo di 699 euro (parliamo del modello standard), con un risparmio netto di 180 euro sul costo di listino (che ricordiamo essere pari a 879 euro).

Il Samsung Galaxy S21 include uno schermo Dynamic AMOLED 2X con diagonale da 6.20 pollici e risoluzione FullHD+ con frequenza di refresh rate variabile a 120Hz. Il device è spinto dal processore Exynos 2100, con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Non c’è niente di meglio a bordo del comparto fotografico posteriore, composto da tre sensori con obiettivo principale da 12MP (apertura f/1.8 e OIS), uno grandangolare da 12MP (apertura f/2.2) e un teleobiettivo da 64MP (apertura f/2.0). Bene anche la connettività, dal momento che il Samsung Galaxy S21 include il supporto alle reti 5G di ultima generazione, il Dual 4G VoLTE, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, il GPS e l’NFC, il tutto gestito da Android 11 con One UI 3.1. Sarà difficile resistere alla campagna promozionale ‘Solo per Oggi’ di MediaWorld che ha acceso i riflettori il 6 maggio sul Samsung Galaxy S21, vostro a 699 euro (ad un prezzo così è difficile trovarlo perfino su Amazon, quindi capirete bene che è una proposta che non dovreste lasciarvi sfuggire per niente al mondo).

Riceverete il prodotto entro giovedì 13 maggio in consegna standard gratuita (anche il ritiro in negozio è del tutto gratuito, potendo scegliere naturalmente quello più vicino a casa vostra). Un’offerta del genere tenterebbe chiunque: adesso sta a voi decidere se cedere o meno. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.