Ci sono nuove indicazioni che dobbiamo prendere in esame questo giovedì, a proposito della prospettiva di imbattersi nella zona arancione in Campania a partire dal 10 maggio. Si tratta, infatti, dell’unica regione che in linea puramente teorica appare in bilico, con la prospettiva di fare un passo indietro dopo le riaperture di due settimane fa. Come stanno le cose rispetto all’ultimo punto della situazione che abbiamo condiviso sul nostro magazine? Qualche segnale più incoraggiante, in effetti, sembra esserci.

Evoluzione del rischio zona arancione in Campania dal 10 maggio

Nel dettaglio, il rischio zona arancione in Campania a partire da 10 maggio sembra meno concreto. Se da un lato il numero dei contagi continua ad essere abbastanza alto rispetto alla media delle altre regioni, non bisogna dimenticare che ci siano anche altri parametri che ogni venerdì orientano le decisioni delle autorità in vista della settimana successiva. Del resto, gli stessi nuovi casi positivi appaiono in lieve flessione rispetto a sette giorni fa, soprattutto per quanto concerne la percentuale di contagi rispetto al numero di tamponi effettuati.

Un altro elemento da considerare, oltre al buon andamento delle vaccinazioni, consiste nel fatto che le terapie intensive occupate ieri siano scese dopo mesi sotto le 130 unità occupate. Così come i ricoveri al momento risultino sotto controllo. Dunque, nonostante l’area metropolitana di Napoli stia ancora facendo registrare numeri troppo alti, la sensazione è che per questa settimana si possa scongiurare l’arrivo della zona arancione in Campania. Fermo restando che l’area sia ancora in bilico.

Dunque, notizie non ufficiali e soprattutto considerazioni che verranno fatte da chi di dovere solo nella giornata di domani, in attesa di capire se ci sarà prevalenza di elementi a favore o contro il ritorno della zona arancione in Campania. Dunque, attenzione massima nel corso delle prossime 24 ore per questa regione.