L’aggiornamento con le patch di sicurezza di maggio 2021 è in via di rilascio sul Samsung Galaxy S20 FE 5G (anche il modello 4G sta ricevendo un upgrade, ma ancora non sappiamo dirvi se si tratti o meno della patch di maggio). Come riportato da ‘SamMobile‘, la release è in distribuzione in vari Paesi europei e nel Regno Unito: la build risponde alla serie firmware G781BXXU3CUD6 (per modelli SM-G781B) ed include correzioni di Google per 3 exploit critici e 23 correzioni di Samsung per quanto concerne la One UI.

L’aggiornamento potrebbe anche integrare versioni migliorate delle funzioni Quick Share e Dual Recording nell’app della fotocamera (che consente di registrare video dalla fotocamera frontale e da quella posteriore contemporaneamente). La variante 4G del Samsung Galaxy S20 FE sta ricevendo, a propria volta, un nuovo aggiornamento in Spagna contraddistinto dalla versione firmware G780FXXS3CUD7 (il colosso di Seul si sta dando parecchio da fare, non lo possiamo negare). Se siete possessori del Samsung Galaxy S20 FE 5G di importazione europea o britannica, potete provare a verificare la disponibilità dell’aggiornamento con la patch di sicurezza di maggio 2021 attraverso il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘, oppure, in alternativa, procedere all’installazione manuale scaricando il firmware G781BXXU3CUD6 dai database che ormai ben conosciamo (operazione consigliata solo agli utenti più esperti per i danni che si potrebbero altrimenti arreccare al sistema operativo, peraltro non coperti dalla garanzia).

Ricordate che l’aggiornamento non cancellerà i vostri dati, anche se sarebbe sempre preferibile provvedere a conservarne una copia di backup per ogni evenienza. Assicuratevi, inoltre, che la percentuale residua della batteria sia superiore al 50% prima di procedere. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.