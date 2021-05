C’è grande fermento in attesa del trailer di Stranger Things 4 delle novità relative alla serie che potrebbero essere rivelate proprio oggi pomeriggio. Dopo due anni di attesa finalmente scopriremo la data ufficiale del rilascio della quarta stagione? Questo sperano i fan sin da quando, poche ore fa, sui profili ufficiali legati allo show, è successo qualcosa.

Al grido di: “Siete pronti?” ecco che un teaser di Stranger Things 4 brutale e minaccioso ha spianato la strada verso qualcosa di importante, ma cosa? Ci sarà il trailer della nuova stagione all’orizzonte o anche la data di messa in onda dei nuovi episodi? L’enigmatico teaser ci ha regalato uno sguardo a sette minuscoli schermi CCV dell’Hawkins Laboratory e in ogni schermata solo i più attenti sono riusciti a mettere insieme qualche numero, un luogo che non sembra quello che conosciamo noi ‘nel presente’ (almeno quello della serie) e poi tanto sangue.

Le scene sembrano riferirsi ad una colluttazione e, magari, ad una fuga, ma quella di chi? Davvero le immagini sono legate al nostro sceriffo pronto a tornare a casa oppure no? A sottolineare le immagini parlando di un ritorno è proprio la colonna sonora scelta per il teaser di Stranger Things 4 ovvero il brano Quand le bien-aimé reviendra.

Ecco il teaser di Stranger Things 4:

Il brano tratto da Nina, ou La folle par amour, un’opera comica in un atto del compositore francese Nicolas Dalayrac che descrive proprio la donna impazzita per via della presunta morte dell’uomo che voleva sposare ma che è finito a duello con il promesso sposo scelto dal padre. Solo quando “la sua dolce metà tornerà” lei ritroverà la ragione.

Are you ready? — stranger writers (@strangerwriters) May 5, 2021

Il teaser di un minuto e trenta secondi ci offre piccoli scorci di un messaggio criptico. In una schermata, vediamo una scacchiera insanguinata, in un’altra una palla 8 insanguinata, porte blindate, parti di una stanza e poi finisce con la stessa rapidità con cui è iniziato. Quindi cosa vuol dire? Sono davvero i segni della fuga di Hopper o si tratta di un flashback come pensa qualcuno?

Gli indizi lasciano pensare proprio allo sceriffo mentre alcuni si sono concentrati su quella che sembra essere una promessa: “A causa di difficoltà tecniche, l’Hawkins National Laboratory sarà chiuso fino a nuovo avviso. Torneremo in servizio domani alle 9:00 ET”. Oggi pomeriggio quindi sarà pubblicato il trailer di Stranger Things 4?