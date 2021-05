Il sistema operativo Harmony OS di Huawei a confronto con la controparte iOS 14 di Apple. Un paragone che potrebbe sembrare azzardato ma che non è per nulla, neanche in questo momento. La nuova soluzione OS verrà lanciata in beta pubblica a giugno, ma oramai la sua versione 2.0 alla terza preview per sviluppatori può essere di certo considerata come la definitiva e dunque adatta ai primi “versus”.

In particolare sul social network cinese Weibo, alcuni esperti hanno condiviso diversi confronti video molto interessanti, esattamente come quello presente al termine di questo articolo. Si tratta del primo filmato in assoluto che mette a confronto la versione del sistema operativo Apple con la controparte di Huawei ed è particolarmente significativo notare come la nuova soluzione del produttore cinese alternativa ad Android non sfiguri affatto nei confronti della concorrenza per gli iPhone.

Come è stato condotto il test che mette a confronto iOS 14 proprio con Harmony OS? la prova è stata eseguita in maniera molto semplificata, ossia provvedendo con la misurazione della velocità di apertura di numerose app di sistema come la fotocamera, la rubrica, la galleria ma anche di terze parti. Allo stesso tempo, sono stati effettuati diversi tentativi di apertura del pannello di controllo, gestione delle pagine in background sui due telefoni.

Vale la pena di osservare proprio Harmony OS al fianco di iOS 14, con un riscontro finale del tutto inaspettato. Non solo il nuovo OS Huawei non sfigura nei confronti di quello storico Apple ma, in alcune occasione sembra essere ancora più scattante e fluido della controparte. Quanto visualizzato già oggi nel filmato va naturalmente preso con le pinze ma potrebbe indubbiamente essere sintomo di un progetto software già giunto ad una buona maturazione. Non mancheranno nuovi confronti con il vero rivale Android e la sfida in questo campo si farà ancora più accesa.