Siamo al secondo giorno consecutivo di problemi al sito ANAC, ossia dell’Autorità nazionale anticorruzione. Come naturale conseguenza, oltre al portale, non funziona neanche lo Smart Cig ossia il codice identificativo di gara generato dal sistema informatico SIMOG (Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare) proprio del portale. Visto il perdurare della grave anomalia da più di 24 ore, come è possibile ottenere la dovuta assistenza dai soggetti interessati con un numero verde dedicato?

Gli attuali problemi al sito ANAC si stanno manifestando esattamente allo stesso modo di ieri. Provando a visitare la home del sito del portale, si visualizza un errore di caricamento. Non valgono a nulla i molteplici tentativi, né il cambio di dispositivo o di browser. La home page così come qualsiasi altra pagina interna non risulta raggiungibile in nessun modo. Va messa in particolare risalto la gravità della situazione per il non funzionamento dello Smart Cig. I soggetti interessati alla generazione del codice fondamentale per le gare d’appalto non possono procedere all’operazione e dunque sono ormai bloccati da ore in una situazione di stallo.

Proprio per superare le difficoltà di chi, da troppe ore oramai, ha a che fare con i problemi al sito ANAC ed è fermo con procedure più che importanti, ecco che è a disposizione un numero verde dedicato. Quest’ultimo risponde al numero 800-896936 ed è naturalmente del tutto gratuito nel caso di contatto da numero di rete fissa. Al contrario, da rete mobile o anche dall’estero, il supporto potrà essere ottenuto al numero +39 06 62289571. Il costo della chiamata si baserà sul piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici. Staremo a vedere se, nel corso della giornata, le gravi anomalie al portale saranno superate con i relativi interventi tecnici per ripristinare la situazione. Non mancheranno ulteriori aggiornamenti per chiarire lo stato del servizio.