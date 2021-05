Elite 4 presenta i suoi quattro nuovi studenti in arrivo a Las Encinas: gli attori Carla Díaz, Martina Cariddi, Manu Ríos e Pol Granch sono i nuovi acquisti della serie spagnola di Netflix, che torna con la quarta stagione il 18 giugno.

Le new entry di Elite 4 hanno il compito di riempire il vuoto lasciato dall’uscita di scena di volti storici delle prime stagioni come Danna Paola ed Ester Expósito. La nuova stagione vedrà l’arrivo di un nuovo preside di nome Benjamin Commerford (interpretato da Diego Martín), un potente uomo d’affari incaricato di prendere le redini di un istituto la cui reputazione è in picchiata dopo gli eventi delittuosi delle passate stagioni. Con lui porterà i suoi tre figli, gli studenti Ari, Mencía e Patrick.

Netflix ha diffuso le prime immagini dei nuovi studenti di Elite 4 e le prime anticipazioni sulle caratteristiche dei loro personaggi, con tanto di video con le loro voci fuori campo mentre parlano di se stessi.

In Elite 4 Carla Diaz interpreta Ari Blanco Commerford, una ragazza competitiva, perfezionista e sempre dalla parte giusta della legge e della vita. Abituata a nascondere i suoi sentimenti per non mostrare debolezze e per non lasciarsi andare, è legatissima a suo padre in cui crede ciecamente. Proprio per questo si ritroverà ad affrontare i suoi compagni di classe e in particolare due di loro. Il gemello di Ari, Patrick (Manu Ríos), è un edonista, stravagante e affascinante, fa sempre ciò che vuole e fa credere a tutti che stia seguendo le regole. Un ragazzo che riesce ad ottenere sempre ciò che vuole. Invece Mencía Blanco Commerford (Martina Cariddi) in Elite 4 è l’antitesi esatta della sorella minore Ari: caotica, attaccabrighe, autodistruttiva e sempre bastian contrario rispetto a suo padre, ma fuori dall’ambito familiare è una ragazza dolce che si apre alle persone speciali.

L’altra new entry di Elite 4 è il personaggio di Phillipe Florian Von Triesenberg (Pol Granch), un principe ed erede diretto al trono di un principato dell’Europa centrale. Elegante, ben istruito, è stato allevato in un ambiente privilegiato che lo ha tenuto lontano da ogni forma di vita al di fuori della sua bolla, ma a Las Encinas si legherà presto alla persona più lontana dal suo mondo in termini di posizione sociale e atteggiamento.

Ecco i nuovi ingressi di Elite 4 che si presentano al pubblico in un video.