Due cantanti in Warner, uno in Sony e uno in Sugar: i 4 cantanti di Amici di Maria De Filippi ancora in gara nel serale scoprono le case discografiche interessante a pubblicare i loro progetti.

Aka7even è stato ingaggiato da Sony Music Italy mentre due sono i concorrenti di Amici 2020/2021 che lavoreranno con Warner Music Italy. Si tratta di Deddy e di Tancredi. Sangiovanni, invece, lavorerà con Sugar in previsione della pubblicazione del suo primo album di inediti.

A poche settimane dalla finale di Amici di Maria De Filippi vengono comunicate le etichette discografiche con le quali i cantanti in gara stanno per intraprendere il loro percorso nel mondo della discografia, in attesa di un’estate di eventi, di singoli, di album, di incontri con i fan.

L’edizione numero 20 di Amici di Maria De Filippi sta ormai per giungere alla chiusura ma non senza aver instradato alcuni dei suoi talenti più meritevoli verso collaborazioni discografiche importanti.

Ad oggi sono ancora in gara per la vittoria 4 cantanti nel talent show di Canale 5: Sangiovanni, Deddy, Tancredi e Aka7even, talenti che hanno già saputo distinguersi nel panorama musicale e che hanno già avuto l’opportunità unica di produrre con successo i loro primi singoli e lanciarli sul mercato.



Nel complesso con gli inediti di Amici sono stati totalizzati 157 milioni di streams su tutte le piattaforme digitali, dall’inizio del programma ad oggi.

Aka7even con Mi Manchi ha ricevuto la certificazione di disco d’oro da Fimi Gfk con oltre 35 mila copie vendute e Sangiovanni con la sua Lady ha avuto prima la certificazione oro e poi il disco di platino, superando il traguardo delle 70 mila copie vendute. Il percorso dei ragazzi di Amici è però appena iniziato e dal 7 maggio verranno annunciati i primi dettagli sui primi album di inediti dei cantanti, pronti al rilascio ufficiale di un intero progetto prima dell’estate.