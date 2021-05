Una volta assodato che DAZN sarà la detentrice del principale pacchetto per la trasmissione delle dieci partite di Serie A (di cui 7 in esclusiva e 3 in condivisione) per il prossimo triennio 2021-2024, non resta che attendere l’assegnazione del pacchetto 2 dei diritti TV. Come fa sapere il portale ‘calcioefinanza.it’ nella giornata odierna, ci sarà il via alle trattative private tra le parti interessate ad acquisire il secondo pacchetto per la trasmissione dei tre match della massima serie del campionato italiano nelle prossime tre stagioni. Lunedì scorso l’emittente Sky avrebbe presentato la richiesta di partecipazione alla trattativa, al contrario di Mediaset e Discovery che non hanno presentato nulla.

L’assemblea di Lega, che si riunirà mercoledì 5 maggio, una volta ricevute le offerte potrà andare avanti con l’assegnazione del pacchetto 2: qualora tali offerte dovessero essere apprezzabili, si procederà ad ampliare la trattativa privata per altri 30 giorni oppure a decretare conclusa la procedura rilanciando un nuovo bando. Il pacchetto in questione include 114 partite a stagione (precisamente 3 sfide per ogni giornata) in condivisione con DAZN su Internet, IPTV e reti mobili. Le tre partite sono così distribuite: la gara delle 20.45 del sabato, quella delle 12.30 della domenica e quella delle 20.45 del lunedì.



Lo scopo della Lega di Serie A è quello di raggiungere circa 110-120 milioni di euro: infatti, settimane fa è stata già rifiutata l’offerta di Sky da 87,5 milioni l’anno. L’emittente satellitare di Comcast negli ultimi giorni ha deciso di investire anche su ulteriori competizioni calcistiche, chiudendo le trattative per la trasmissione del campionato di Serie B, Bundesliga, Ligue 1, Premier League, oltre alle competizioni europee come Champions League, Europa League e Conference League. Non ci resta che aspettare ulteriori sviluppi sulla vicenda relativa al pacchetto 2 di Serie A ed alla sua prossima assegnazione (che speriamo non tardi ad arrivare).