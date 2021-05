Debutta il 4 maggio, in prima visione assoluta, la miniserie John Adams su Sky Atlantic: tratta dal libro omonimo del Premio Pulitzer David McCullough, la serie in 7 parti scritta da Kirk Ellis e diretta da Tom Hopper drammatizza la straordinaria vita di uno dei padri fondatori degli Stati Uniti d’America, forse il meno conosciuto ma altrettanto fondamentale per arrivare a quello che fu l’atto fondativo della nascita degli USA, la firma della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America il 4 luglio del 1776.

John Adams su Sky Atlantic racconta la storia del primo Vicepresidente dei neonati USA, uno dei leader della battaglia per la liberazione delle Tredici Colonie dal controllo della madrepatria. Se dei nomi e delle storie di George Washington, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton e Benjamin Franklin sono pieni i libri di storia e non sono mancati film a loro dedicati, la vita di Adams è meno nota ma non meno intensa. Dopo essere stato il vice di George Washington fu infatti il secondo Presidente degli USA e una figura fondamentale della lotta per l’indipendenza, missione a cui ha dedicato tutta la sua vita.

Il premio Emmy e Golden Globe Paul Giamatti interpreta il protagonista della miniserie John Adams su Sky Atlantic, un viaggio lungo la sua vita dal 1770 al 1826, ripercorrendo eventi fondamentali della storia americana come il Massacro di Boston, il Secondo Congresso Continentale, la Guerra d’Indipendenza, le prime elezioni presidenziali, la frustrazione nel rapporto con Washington, Jefferson e Hamilton, fino all’elezione alla carica di Presidente e al successivo declino politico. Un ritratto tra pregi e difetti, azioni pubbliche e dolori privati, che scava nella vita di una figura storica spesso rimasta un po’ in ombra rispetto a nomi più altisonanti.

Nel cast di John Adams su Sky Atlantic anche Laura Linney nei panni di Abigail Adams, la moglie di Adams, fondamentale punto di riferimento del leader politico e sua consigliera più fidata, John Dossett nei panni di Benjamin Rush, Stephen Dillane nel ruolo di Thomas Jefferson, David Morse nei panni di George Washington, Tom Wilkinson nei panni di Benjamin Franklin, Rufus Sewell in quelli di Alexander Hamilton e Justin Theroux nei panni di John Hancock.

Ecco le trame e il promo dei primi due episodi di John Adams su Sky Atlantic in onda martedì 4 maggio: il canale 110 di Sky trasmette la miniserie in prima serata e in prima tv per l’Italia.

All’indomani della strage di Boston, John Adams accetta di difendere in tribunale il capitano Thomas Preston.