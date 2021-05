Sappiamo che Apple è da tempo in lavorazione sul primo iPhone pieghevole, che dovrebbe debuttare entro il 2023. Come riportato da ‘9to5mac.com‘, la mela dovrebbe consegnare nel giro del primo anno dai 15 ai 20 milioni di unità, una stima senz’altro ambiziosa considerando che nel 2020 sono stati consegnati nel complesso di 2,8 milioni di smartphone pieghevoli, di cui 2,04 milioni targati Samsung. Nel 2022 le spedizioni dovrebbero aumentare fino a toccare quota 17 milioni di pezzi.

Il primo iPhone pieghevole arriverà comunque nel 2023, e quindi ad un anno di distanza, e proprio quando il segmento è ormai maturo al punto giusto (non avrebbe avuto senso prima lanciare la propria proposta, a questo deve aver pensato Tim Cook). Il primo iPhone pieghevole dovrebbe avere uno schermo con diagonale tra i 7.5 e gli 8 pollici, fornito da Samsung. Non si sa molto altro del dispositivo, anche perché da qui al 2023 le cose potrebbero cambiare tantissime volte.

Una cosa è certa: lo smartphone è in via di sviluppo, i dirigenti della mela morsicata stanno solo aspettando arrivi il momento giusto per perfezionarlo e poi lanciarlo sul mercato, facendo appello al grande potere attrattivo esercitato dal marchio, oltre che sul fascino innovativo di cui è dotato un prodotto di questo tipo (specie se realizzato da Apple, che sappiamo quanta cura mette nella progettazione dei propri dispositivi). Riuscirete ad ingannare il tempo e ad attendere il 2023 per mettere le mani sul primo iPhone pieghevole? Nel frattempo potreste pur sempre guardarvi intorno, visto che il Samsung Galaxy Z Fold 3, il prossimo smartphone pieghevole del colosso di Seul, dovrebbe essere in arrivo per la seconda metà dell’anno. Non ci è possibile aggiungere altri dettagli a quanto già detto, ma restiamo a disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda, utilizzando il box dei commenti qui sotto.