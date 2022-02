Malgrado Samsung sia già a lavoro per immettere sul mercato i suoi Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, un iPhone pieghevole di Apple ancora non è stato commercializzato. Da un po’ di tempo a questa parte circolano indiscrezioni su questo possibile device ed ecco giungere nuovi ed interessanti dettagli del Display Supply Chain Consultants circa il lavoro del colosso di Cupertino su uno smartphone pieghevole.

Il famoso analista del DSCC Ross Young, aveva fatto un’ipotesi circa il lancio di un iPhone pieghevole, ovvero nel 2023 o nel 2024, ma a quanto detto pare che Apple abbia ritardato il suo fold fino al 2025. Young ha affermato che questo rappresenta un ritardo di circa due anni rispetto alle tempistiche precedentemente riportate. Il ritardo è subentrato in seguito alle discussioni con i loro contatti della catena di approvvigionamento e l’azienda pare non mostrare fretta di entrare nel mercato degli smartphone pieghevoli e, forse, potrebbe volerci anche più tempo. Considerando ciò, sembra che Apple sia poco interessata a lanciare dispositivi pieghevoli, date anche le tempistiche lente. Probabilmente il produttore statunitense starebbe pensando all’ingresso nel mercato non con una, ma con ben due proposte foldable.

Difatti, oltre ad un iPhone, l’analista Young rivela che a lavoro ci sarebbe anche un nuovo prodotto incredibilmente intrigante, ossia un MacBook da 20 pollici pieghevole. Lo scopo è quello di realizzare un device in grado di funzionare proprio come un portatile piegato e capace di protendersi per tramutarsi in un monitor dotato di soluzione UHD/4K da sfruttare per la multimedialità oppure con una tastiera esterna. Questo fa anche pensare che si tratti di un primo laptop di Apple ad avere uno schermo touch. Per il momento i dettagli sono ancora scarsi e per quanto concerne l’uscita sul mercato l’analista ipotizza tra il 2025 e il 2026 o persino il 2027.

