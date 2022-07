Non è stata affatto abbandonata l’idea di un iPhone pieghevole, che continua ad essere nei pensieri di Apple. Samsung è avanti anni luce, così come dimostra anche la prossima presentazione dei Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 il prossimo 10 agosto. La mela dovrà rispondere presto o tardi, anche se, almeno per il momento, le indiscrezioni a riguardo sembrano essersi quasi fermate. Siamo quasi sicuri del fatto che un iPhone pieghevole verrà presentato un giorno o l’altro, anche se non si sa ancora quale sarà esattamente il modello designato, se a libro o a conchiglia (nel dubbio, il colosso di Seul li ha lanciati entrambi).

Stando a quanto riportato da ‘9to5mac.com‘, l’analista Ming-Chi Kuo e l’esperto di display Ross Young hanno fatto sapere che il device potrebbe non arrivare prima del 2025. Secondo Kuo, l’iPhone pieghevole sarebbe dovuto arrivare nel 2024, una previsione che è stata poi disattesa dalla realtà dei fatti: l’analista adesso va affermando che il prodotto arriverà, al prima, nel 2025, e comportarsi come un pieghevole iPad o come un ibrido tra iPad e iPhone. Ross Young, altra voce importante del panorama smartphone, ha chiosato dicendo che non è una priorità per Apple la realizzazione di un iPhone pieghevole, essendo la mela morsicata principalmente impegnata nello sviluppo di dispositivi AR/VR.

L’azienda californiana non sembra aver fretta di entrare nel mercato dei pieghevoli, forse anche a causa della carenza mondiale dei chip, che renderebbe tutto il processo più travagliato e sofferto (compresi i prezzi, sempre molto alti per i prodotti di casa Apple, a maggior ragione in un contesto come questo attuale e al cospetto di una tecnologia comunque ricercata). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

