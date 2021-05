L’attesa per il Samsung Galaxy Z Fold 3 è veramente tanta, anche perché il colosso di Seul sembra volerci investire un bel po’ di risorse, riponendo nel prossimo dispositivo pieghevole diverse aspettative. Come riportato da ‘SamMobile‘, il telefono dovrebbe includere una fotocamera sotto lo schermo (per la prima volta dopo tanto parlare visto che le difficoltà tecniche che si sono presentate nel corso dello sviluppo sono state tante), oltre ad offrire il supporto alla SPen (un’utilità non di poco conto, per esempio per prendere appunti durante una videochiamata, che si fa ancora più interessante con uno smartphone pieghevole potendo impiegare la parte superiore dello schermo per interloquire e la seconda per scrivere posizionando il dispositivo ad angolo retto).

Il Samsung Galaxy Z Fold 3 si interfaccerà con una nuova Hybrid S Pen (che non troverà posto nella scocca), studiata con una punta particolare per evitare che l’accessorio possa danneggiare lo schermo pieghevole (che sarà, comunque, più resistente di quello del Samsung Galaxy Z Fold 2, mentre la parte esterna verrà protetta dal Gorilla Glass Victus). Il device ospiterà una tripla fotocamera nell’angolo in alto a sinistra, disposta verticalmente a semaforo (non più in un comparto più appariscente com’è stato per il Samsung Galaxy Z Fold 2 e per i Samsung Galaxy S21).

La fonte suggerisce anche che il prossimo pieghevole del colosso di Seul verrà presentato almeno in tre colorazioni (potrebbero essercene anche altre, ancora non lo sappiamo). Il Samsung Galaxy Z Fold 3 potrebbe davvero segnare un’epoca, e per questo dubitiamo costerà meno rispetto agli standard cui siamo stati abituati nell’ambito dei dispositivi pieghevoli (sempre al di sopra dei 2000 euro, a seconda del modello desiderato). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.