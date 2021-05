Blue Bloods 11 ci sarà oppure no? Rai 2 pronta a stupire il suo pubblico dopo il finale di questa sera perché, con grande sorpresa da parte di tutti, sembra che i nuovi episodi andranno in onda proprio a partire dalla prossima settimana. Unico neo una variazione della programmazione che porterà la serie a traslocare al venerdì sera lasciando il posto fino ad adesso occupato al sabato.

L’undicesima stagione della serie televisiva Blue Bloods è composta da 19 episodi e negli Usa è andata in onda proprio nel finale del 2020, a partire da dicembre, e continua a farlo ancora oggi. La serie continua ad andare avanti in Patria e proprio il prossimo mese andrà in onda il finale di stagione ma su Rai2 le cose saranno diverse. La stagione verrà trasmessa in prima visione assoluta a partire dal prossimo 7 maggio e continuerà almeno per quella che possiamo definire la ‘prima parte’ ovvero i primi sette o otto episodi.

Ecco il promo di Blue Bloods 11:

Prima, però, i fan avranno modo di vedere l’ultimo episodio della decima stagione dal titolo Un nuovo Reagan in cui Frank riceve una richiesta inusuale da una donna, Paula Hill (Bonnie Somerville), che chiede di trasferire il figlio Joe (Will Hochman) a un incarico meno rischioso. La donna rivela al nostro protagonista che suo figlio è frutto da una relazione con Joe Reagan.

Dall’altro lato, Eddie e Jamie trovano un neonato in un borsone davanti al distretto di polizia, il primo si affeziona talmente tanto da capire che desidera avere un figlio. Sean facendo una ricerca scolastica basata sul DNA scopre di avere un cugino mentre il testimone chiave di Erin in un processo contro il pericoloso boss di un quartiere viene assassinato, chi è stato?