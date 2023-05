Tornano in onda in coppia NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13 su Rai2 nella serata di lunedì. Per entrambe le serie tv manca poco al finale di stagione, che sarà trasmesso in Italia a giugno. Andiamo alle anticipazioni di stasera 15 maggio.

Si parte con l’episodio 14×17 di NCIS Los Angeles, dal titolo Ieri, oggi e domani. Ecco la sinossi:

La squadra viene chiamata ad affiancare l’agente Daisy Van Zant della squadra Casi Irrisolti, che si sta occupando di un’indagine vecchia di vent’anni: la misteriosa sparizione di una donna, il sottufficiale della Marina Britney Perez, il cui corpo è stato rinvenuto nelle acque di un lago. Nel frattempo, Kilbride deve affrontare il figlio Jack e risolvere alcune incomprensioni che vanno avanti ormai da quarant’anni. Riusciranno i due a ricucire ciò che resta del loro rapporto?

Nel cast di NCIS Los Angeles 14: Chris O’Donnell nel ruolo di Grisha “G.” Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye; Eric Christian Olsen è Marty Deeks; Medalion Rahimi è Fatima Namazi; Caleb Castille è Devin Roundtree; Gerald McRaney è Hollace Kilbride; LL Cool J nei panni di Sam Hanna; Linda Hunt nel ruolo di Hetty.

A seguire, l’episodio 13×17 di Blue Bloods intitolato Gioco di specchi:

Jamie arresta Bugs sospettandolo di essere coinvolto in una serie di furti di auto. Venutolo a sapere, Danny convince il fratello a dare fiducia al suo simpatico informatore per incastrare il vero responsabile dei furti, coinvolgendo anche Marcus, il fratello di Bugs. Abigail finisce sotto inchiesta per aver sferrato un pugno a un collega ubriaco che stava per aggredire Gormley durante una festa di pensionamento. Eddie e Badillo indagano su un presunto molestatore, per una volta risolvono il caso grazie all’istinto di Badillo.

Nel cast di Blue Bloods 13: Tom Selleck nel ruolo di Francis “Frank” Reagan; Donnie Wahlberg è Daniel “Danny” Reagan; Bridget Moynahan è Erin Reagan; Will Estes interpreta “Jamie” Reagan; Len Cariou è Henry Reagan; Marisa Ramirez è Maria Baez; e Vanessa Ray è “Eddie” Janko-Reagan.

NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13 tornano il 22 maggio con due nuovi appuntamenti. Nel 14×18 di NCIS Los Angeles, la squadra deve indagare quando un riservista della Marina viene accoltellato e il suo laboratorio pieno di pesticidi e insetti viene saccheggiato; Kilbride offre a Sam la posizione di responsabile delle operazioni ad interim. A seguire, l’episodio 13×18 di Blue Bloods, Danny e Baez indagano su un caso di furto aggravato legato a faide tra famiglie criminali; Frank si scontra con il sindaco Chase quando in città arriva un afflusso di immigrati; Erin si chiede se la sua campagna come procuratore distrettuale stia compromettendo il suo lavoro quotidiano.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13 è partire dalle 21:05.

Continua a leggere su optimagazine.com.