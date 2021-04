È in arrivo Sweet Tooth su Netflix, serie tratta dai fumetti DC Comics di Jeff Lemire. Prodotta da Robert Downey Jr., la storia segue le avventure di un bambino metà umano e metà cervo e di un viandante solitario che intraprendono insieme un’avventura straordinaria in un mondo dilaniato da un terribile virus.

La piattaforma di streaming ha svelato il trailer che mostra le prime immagini della serie, composta da otto episodi, in arrivo dal 4 giugno.

Dieci anni fa un virus ha devastato il mondo e ha portato alla misteriosa comparsa di ibridi: bambini nati in parte umani e in parte animali. Incerti se essi siano il risultato del virus, molti umani li temono e gli danno la caccia. Dopo un decennio di vita al sicuro nella sua casa isolata nella foresta, un ragazzo-cervo ibrido protetto di nome Gus, noto col nome di Sweet Tooth, fa inaspettatamente amicizia con un solitario vagabondo di nome Jepperd. Insieme intraprendono un’avventura straordinaria attraverso ciò che resta dell’America alla ricerca di risposte: sulle origini di Gus, sul passato di Jepperd e sul vero significato di ciò che consideriamo casa. Ma la loro storia è piena di alleati e nemici inaspettati, e Gus scopre rapidamente che il mondo attraente e pericoloso al di fuori della foresta è più complesso di quanto avrebbe mai potuto immaginare.

Nel cast, Christian Convery nel ruolo del piccolo Gus; Nonso Anozie nel ruolo di Tommy Jepperd; Adeel Akhtar è il Dr. Singh; Will Forte è il padre di Gus; Dania Ramirez è Aimee; Neil Sandilands nel ruolo del generale Steven Abot; Stefania LaVie Owen è Bear; Aliza Vellani nei panni di Rani Singh. La serie sarà narrata da James Brolin.

Annunciata lo scorso anno, con Netflix che ha ordinato una prima stagione di otto episodi, Sweet Tooth è stato adattato dal fumetto da Jim Mickle (We Are Who We Are) e Beth Schwartz (Legends of Tomorrow e Arrow).

Ecco il trailer di Sweet Tooth su Netflix: