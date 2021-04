Il Metodo Kominsky 3 si svela nelle prime immagini del trailer. Nella terza e ultima stagione della comedy di Netflix, Michael Douglas dovrà fare a meno di Alan Arkin, che ha deciso di lasciare la serie lo scorso settembre.

Una scelta che l’attore 87enne aveva ponderato ancor prima dello scoppio della pandemia di Covid. Le ragioni dietro il suo addio non sono del tutto chiare.

Al contrario, Michael Douglas si troverà a condividere la scena con un altro grande attore di Hollywood, ossia Morgan Freeman, che apparirà in qualità di guest star. Il trailer ci svela che Norman (Arkin) è morto; la prima sequenza si apre infatti durante il suo funerale con Bobby incaricato di fare un elogio. Sandy, non solo dovrà fare i conti con la solitudine perché il suo migliore amico se n’è andato, ma dovrà anche gestire la sua eredità che fa gola a molti parenti. Inoltre, l’attore si troverà per la prima volta da solo faccia a faccia con l’età che avanza e la vecchiaia ormai arrivata. In un’ultima stagione che il trailer anticipa “piena di colpi di scena”, Sandy riceverà la visita dell’ex moglie interpretata da Kathleen Turner, giunta in città per l’imminente matrimonio della loro figlia Mindy con Martin.

Oltre la presenza di Freeman, che interpreterà una versione fittizia di se stesso, la serie accoglierà anche Barry Levinson, il quale offrirà al protagonista (Douglas) l’opportunità di una vita. Come Sandy spiega nella voce fuori campo, il suo sogno non è mai stato quello di creare una scuola di recitazione. Piuttosto ha sempre desiderato fare l’attore.

Nel cast de Il Metodo Kominsky 3 ritroveremo quindi Michael Douglas nei panni di Sandy Kominsky; Sarah Baker interpreta Mindy Kominsky; Lisa Edelstein è Phoebe, figlia di Norman; Paul Reisner è Marty; Haley Joel Osment è il figlio di Norman. Si aggiunge al cast Kathleen Turner nei panni della ex moglie di Sandy, Roz.

Ecco il trailer dell’ultima stagione de Il Metodo Kominsky: