Con la quinta puntata di Un Passo dal Cielo 6, la fiction arriva al giro di boa. In questa metà di stagione abbiamo assistito a molti cambiamenti per i nostri protagonisti. Francesco, deciso a uscire dal suo guscio di solitudine in cui si era rinchiuso dopo la morte di Emma, respira aria nuova tornando a lavorare al fianco del suo amico Vincenzo Nappi, e avvicinandosi alla sorella di lui, Manuela.

Anche per il commissario c’è aria di novità: impegnato in una relazione con Eda, è indeciso se fare il grande passo quando la sua strada si incrocia con quella di Carolina, una donna che gli darà del filo da torcere. Nuovi misteri coinvolgono i nostri protagonisti, con Francesco alle prese con il mistero sulla morte dell’amata Emma, mentre il risveglio dal coma di Dafne, nuovo personaggio della storia, porta con sé molti enigmi.

Ecco le anticipazioni sulla quinta puntata di Un Passo dal Cielo 6 dal titolo La domesticazione dell’Uomo.

Dafe e Cristoph sono costretti a parlare dei nodi nel loro rapporto quando un giovane scalatore allievo dell’uomo viene accusato della morte della sua fidanzata. Intanto, Francesco e Vincenzo cercano di entrare con calma e con cura nelle tensioni tra padre e figlia, se vorranno scoprire la verità che cercano. E mentre Manuela sembra poter finalmente vivere il suo sogno, quello di diventare poliziotta, Vincenzo scopre un sorprendente segreto sulla vita di Carolina di cui era completamente all’oscuro – e che potrebbe fargli definitivamente cambiare idea su di lei.

Nel cast e personaggi di Un Passo dal Cielo 6, Daniele Liotti nel ruolo di Francesco Neri; Enrico Ianniello è Vincenzo Nappi; Gianmarco Pozzoli è Huber Fabricetti; Jenny De Nucci è Isabella Ferrante; Giusy Buscemi interpreta Manuela Nappi; Aurora Ruffino è Dafne Mair; Carlo Cecchi interpreta Christoph; Anna Dalton è Elda; Serena Iansiti interpreta Carolina; ed Luca Chikovani nei panni di Enrico Costa.

Ecco il promo della quinta puntata:

Proseguono le avventure di #UnPassoDalCielo6 #IGuardiani: giovedì ci aspetta la quinta puntata! 😉

Eravamo rimasti con i ricordi di Dafne che riaffiorano, con un segreto nascosto nel diario di Emma e con Manuela che prosegue dritta per la sua strada per entrare in Polizia! 🏔🍃 pic.twitter.com/y6X4K4z8jy — Un Passo Dal Cielo (@passodalcielo6) April 28, 2021

L’appuntamento con la quinta puntata di Un Passo dal Cielo 6 è per stasera alle 21:25 su Rai1