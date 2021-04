La programmazione di Alice Nevers 13 arriva al giro di boa su Giallo: la serie poliziesca francese giunge a metà stagione con gli episodi del 29 aprile, il quinto e sesto in onda in prima tv in chiaro.

Alice Nevers 13 ha debuttato sul canale 38 del digitale terrestre lo scorso 15 aprile: questa in prima visione su Giallo è una stagione molto centrata sui disturbi di cui la protagonista soffre dopo un’aggressione che l’ha portata sul tavolo operatorio, ma anche ricca di nuovi casi giudiziari da affrontare. Il piano procedurale e quello del dramma personale si intrecciano nel coso dell’intera stagione, con il comandante Fred Marquand sempre più preoccupato per le condizioni di salute di Alice e in particolare per il suo consumo di morfina. Il malessere della protagonista, connotato da incubi e visioni, la porterà anche fare domande a suo padre sulla sua infanzia, nonché a temere di aver commesso un crimine.

Ecco le trame dei due episodi di Alice Nevers 13 su Giallo il 29 aprile, in prima tv e in prima serata delle 21.10, intitolati rispettivamente Legami di cuore e Una doppia speranza.

Mentre indaga sull’omicidio di una professoressa d’inglese, Alice è turbata dalle sue sessioni di ipnosi, che stanno portando a galla ricordi dolorosi.

L’autopsia sul cadavere di Carl Mattei, assassinato, rivela qualcosa di inaspettato sulla vittima. Nel frattempo Alice è ancora alle prese con ricordi dolorosi.

Giovedì 6 maggio andrà in onda il penultimo appuntamento con Alice Nevers 13 su Giallo, con gli episodi 7 e 8, prima del finale di stagione del 13 maggio. Ecco le trame dei prossimi due episodi.

Mentre Noah fa jogging, vede il corpo di una donna sulle rive della Senna. Riportata a riva da subacquei, si scopre che è ancora viva, ma scappa durante un controllo in ospedale: secondo molti indizi potrebbe essere stata violentata. Intanto, quando Alice non riesce più a contattare il dottor Chahine, inizia a farsi prendere dal panico.