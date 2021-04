Tiziano Ferro commenta Buongiorno Vita di Ultimo, il videoclip ufficiale nello specifico, direttamente su Instagram. Il cantante di Latina ha guardato con interesse la clip condivisa da Ultimo qualche giorno fa, che vede protagonisti gli attori Stefano Fresi e Camilla Filippi.

Proprio a loro sono andati i complimenti di Tiziano Ferro, che li ha definiti “stupendi entrambi”.

Il video ufficiale di Buongiorno Vita è diretto dagli YouNuts! e non è la prima volta che il team si trova a collaborare con Ultimo per la pubblicazione di clip video ufficiali di singoli. Come fa spesso, anche stavolta Ultimo ha voluto inserire nella sua clip ufficiale attori molto apprezzati dal pubblico, oltre a se stesso. In Buongiorno Vita troviamo Ultimo e gli attori Stefano Fresi e Camilla Filippi, che hanno stimolato il commento entusiasta di Tiziano Ferro.

Il nuovo video di Ultimo è disponibile da lunedì 26 aprile su tutte le piattaforme e segue la pubblicazione del singolo, disponibile in radio da venerdì 23 aprile 2021 e presentato al Colosseo in anteprima, in un evento trasmesso in streaming su LiveNow. Buongiorno Vita – L’evento ha consentito ai fan dell’artista di assistere, seppur virtualmente, ad un concerto di Ultimo in forma ridotta che si è aperto con la presentazione in anteprima per loro del nuovo singolo, in radio e negli store digitali qualche ora dopo.

Il video del live di Ultimo al Colosseo è ancora disponibile per la visione fino al 7 maggio. Per guardarlo è necessario l’acquisto di un biglietto digitale, a prezzo ridotto per coloro in possesso dei biglietti per il tour negli stadi, posticipato al 2022. Dal 2019 è Goodwill Ambassador UNICEF e proprio ad UNICEF ha devoluto parte dell’incasso dell’evento speciale, oltre a parte dell’incasso del suo tour negli stadi, inizialmente in programma per il 2020 e posticipato a causa della pandemia Covid-19.