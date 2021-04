La Xiaomi Mi Band 6 è l’ultima arrivata (volendo, potreste anche comprarla), ed è giusto che susciti una certa curiosità tra gli appassionati del segmento, che però sanno anche quanto formidabile ancora sia la Xiaomi Mi Band 5, sempre disponibile su Amazon ad un prezzo niente male. L’activity-tracker può essere acquistata, anche oggi 28 aprile, a 26,99 euro (parliamo della versione globale, compatibile con iOS e Android), con consegna più veloce prevista per lunedì 3 maggio (a patto di ordinarla entro poche ore). Il prodotto è contrassegnato dalla dicitura ‘Amazon’s Choice’, venduto da Xiaomi Home e spedito da Amazon (di problemi non dovrebbero proprio essercene).

La Xiaomi Mi Band 5 include uno schermo da 1.1 pollici a colori dinamici per rendere ben visibili le notifiche dei messaggi ed i vostri promemoria. Il dispositivo è in grado di riconoscere fino a 11 modalità sportive, e vi aiuterà a modellare il vostro corpo bruciando il grasso in eccesso. Buono anche il sistema di ricarica magnetica per poterlo ricaricare senza aver bisogno di estrarre il corpo dal cinturino (cosa che non accadava fino alla generazione precedente). Troverete a bordo il monitoraggio della salute delle donne relativo al ciclo mestruale, il lettore di riproduzione musicale, il cardiofrequenzimetro, la funzione ‘Trova il mio telefono’, il tracciamento del sonno e dei livelli di stress, il contapassi e la sveglia.

Offerta Xiaomi Mi Band 5 Smart Activity Bracelet, Activity Monitor, Fitness... Ampio schermo da 1,1 "con chiamate a colori dinamici, messaggi e...

Fino a 11 modalità sportive, supporta i vogatori di yoga, modellando...

La Xiaomi Mi Band 6 appartiene alla generazione attuale, ma la Xiaomi Mi Band 5 si lascia ancora preferire, soprattutto a questo prezzo. Se avete bisogno di rimettermi in forma probabilmente fareste meglio a farvi affiancare dalla fitness-band, che offre una serie di funzioni davvero niente male (come ormai avrete ben compreso). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.