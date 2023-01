Riki e Rocco Hunt a Boomerissima nella terza puntata in onda su Rai2 martedì 24 gennaio. Ma non solo: tra gli ospiti anche Nek e Lodovica Comello. Continua il successo dello show di Alessia Marcuzzi, che segna anche il suo ritorno in Rai, e sono noti i personaggi famosi che si daranno battaglia stasera.

Le squadre che si sfideranno in questa puntata saranno composte da: Lodovica Comello, Geppi Cucciari, Francesca Manzini, Giorgio Mastrota, Mietta, Francesco Paolantoni, Riki e Pierpaolo Spollon.

Da un lato i boomers, dall’altro i millenials e la sfida è servita. In rappresentanza dei boomers, sono in squadra i personaggi famosi nati prima del 1981; dall’altro lato avremo i millenials, ossia i nati tra il 1981 e il 1996.

L’obiettivo del nuovo game show condotto da Alessia Marcuzzi è quello di convincere che i propri anni siano i migliori. La sfida è dunque aperta tra giochi e manche simpatiche che porranno in sfida i boomers e i millenials. Chi vincerà?

Il nome del programma prende spunto proprio da una delle due squadre a confronto, quella dei boomers. E attenzione: il titolo del nuovo programma TV targato Rai è Boomberissima, non Bomberissima, come erroneamente inteso da molti!

Tra gli ospiti della puntata: Drusilla Foer, Nek, Corona e Rocco Hunt.

Anche nella puntata di martedì 24 gennaio, non mancheranno momenti di varietà inediti, arricchiti anche dai grandi effetti scenici provenienti dall’armadio dai poteri magici e dal salotto back in time, che farà rivivere in un clima di allegria, alcuni dei personaggi, della musica, dei programmi tv, delle mode e in generale del costume del passato.