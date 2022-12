Torna il Capodanno Mediaset, che nel 2023 si terrà nella città di Genova e in diretta su Canale 5. Il Capodanno di Genova sarà “Capodanno in Musica” coprodotto in collaborazione con Mediaset e RadioMediaset, per essere trasmesso in diretta su Canale 5 e sulle Radio Mediaset: Radio 105, R101, Radio Montecarlo, Radio Subasio, Radio Norba con Marco Guacci, oltre che su Radio Bruno e Radio Peter Pan.

Nel Capodanno Mediaset 2023 a Genova spazio alla musica italiana con la conduzione tradizionale di Federica Panicucci. Sul palco si alterneranno tanti esponenti della musica italiana nel momento, di tutte le fasce di età, per accontentare i desideri del variegato pubblico Mediaset e di quello presente in Piazza a Genova.

Nel corso della serata saranno anche aperti collegamenti in diretta con gli artisti impegnati sui palchi di Bari e Matera. Matera festeggerà l’arrivo del nuovo anno con il concerto di Gigi D’Alessio mentre a Bari ci saranno Rkomi e La Rappresentante di Lista.

Ben più nutrito il cast del Capodanno Mediaset 2023 a Genova che verrà alternarsi tanti talenti della scuola di Amici di Maria De Filippi, inclusi alcuni protagonisti dell’edizione in corso. Dall’attuale edizione ci saranno Angelina Mango, Cricca e Rita, che si sono aggiudicati un posto sul palco in seguito ad una sfida nel programma.

Dalle edizioni precedenti sono attesi Riki, Luigi Stranai, Annalisa, Big Boy e The Kolors. Di seguito il cast completo.

Gli ospiti di Capodanno Mediaset 2023 a Genova:

Anna Tatangelo, Annalisa, Baby K, Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Patty Pravo, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors e, dalla scuola di Amici, Angelina Mango, Cricca e Rita che proporranno una performance di canto e ballo.