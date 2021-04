La pre-produzione della serie tv di Percy Jackson, il semidio figlio di Poseidone, è ufficialmente iniziata. Lo annuncia Rick Riordan, autore della saga letteraria da cui sono stati tratti anche alcuni film con Logan Lerman protagonista.

Sul suo sito ufficiale, lo scrittore sottolinea che si tratta di una “fase preliminare”, e che c’è “ancora molta strada da fare prima che qualcosa sia ufficiale o venga confermata”. Tuttavia non nasconde di essere positivo sull’esito del progetto: “Questo è sicuramente un segno che le cose stanno andando nella giusta direzione.”

Chi interpreterà Percy Jackson nella serie tv che vedremo su Disney+? Stando all’annuncio divulgato da Riordan, la produzione è alla ricerca di un attore che possa interpretare un personaggio di 12 anni (o comunque somigliare a un dodicenne), al fine di restare fedeli alla storia originale. L’attore scelto deve “avere l’età del personaggio di Percy da 12 a 16 anni nel corso della serie TV”.

Ovviamente ci saranno anche altri ruoli da assegnare, ma quelli più importanti sono ovviamente Percy, Annabeth e Grover. Nell’annuncio, Riordan non specifica alcuna etnia per il protagonista del suo progetto televisivo:

Ci impegniamo per casting diversificati e inclusivi. Per ogni ruolo, cerchiamo interpreti qualificati, indipendentemente da disabilità, sesso, razza ed etnia, età, colore, origine nazionale, orientamento sessuale, identità di genere o qualsiasi altra base vietata dalla legge.

A seconda dell’attore scelto, la produzione della serie tv di Percy Jackson proseguirà a scegliere anche i restanti personaggi.

C’è molta attesa intorno al progetto fin da quando è stato annunciato. I fan sperano ovviamente che Logan Lerman possa tornare, in qualche modo, nel franchise, magari nelle vesti di Poseidone. La saga cinematografica è composta da soli due film: Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini e Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri, usciti rispettivamente nel 2010 e nel 2013.

