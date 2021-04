Nelle 5 migliori canzoni di Milva c’è tanta storia della musica italiana. La Pantera di Goro ha coniugato la passione per la musica con l’attivismo politico, tant’è che La Rossa è stato, oltre al titolo di una canzone scritta per lei da Enzo Jannacci, un manifesto della sua appartenenza politica. La sua assenza si fa già sentire considerando il grande contributo che la cantante ha donato alla scena italiana.

Nel corso della sua carriera ha incontrato nomi eccellenti, dal maestro Franco Battiato alla poetessa Alda Merini.

La Filanda (1972)

Versione italiana di É Ou Não é di Amália Rodrigues, La Filanda non può mancare tra le migliori canzoni di Milva. Con un testo tradotto da Vito Pallavicini, oggi è il 45 giri più venduto della Pantera di Goro. Nel 1972 vince la Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia.

Non Piangere Più Argentina (1977)

Dal titolo si intuisce una chiara rivisitazione di Don’t Cry For Me Argentina di Tim Rice e Andrew Lloyd Webber. La traduzione in italiano è opera di Luigi Albertelli. Milva non ha mai nascosto il suo desiderio di interpretare Evita Perón in un musical.

La Rossa (1980)

La Rossa è la canzone-simbolo di Milva, scritta per lei da Enzo Jannacci e Natale Massara per raccontare il colore dei suoi capelli e argomentare la sua fede politica di sinistra. Il testo riflette sulla vita della Pantera di Goro.

Alexander Platz (1982)

Alexander Platz è il più grande successo di Milva scritto per lei dal maestro Franco Battiato. Riadattato da Valery di Afredo Cohen, è una fotografia della città tedesca prima della caduta del muro.

Sono Felice (1990)

Con Sono Felice Milva partecipa al Festival di Sanremo 1990 con un testo scritto da Ron e Biagio Antonacci. Il brano è una delle migliori canzoni di Milva nonostante non arrivata al podio insieme ai vincitori.