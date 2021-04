Milva è morta. Si è spenta la Rossa della musica italiana. Aveva 81 anni. All’anagrafe Maria Ilva Biolcati, era nata il 17 luglio 1939, a Goro, vicino Ferrara.

Viveva nella sua casa di Milano, nel centro città, con la segretaria Edith sua figlia, Martina Corgnati, critica d’arte.

Il mondo della musica piange oggi la scomparsa di Milva. “Ho avuto delle soddisfazioni e una carriera invidiabile. Credo sia veramente il momento di dire basta, quello che ho dato ho dato, per ora non desidero altro”, aveva detto una decina di anni fa, comunicando lo stop ai concerti dal vivo.

La sua carriera nel mondo della musica italiana ha avuto inizio nel 1959, con la partecipazione ad un concorso dedicato agli artisti emergente. Tra le nuovi voci che la Rai cercava, Milva si è classificata al primo posto, surclassando gli altri 7600 concorrenti.

Nel 1961 partecipa al Festival di Sanremo, una vera e propria consacrazione per l’artista che porta in gara il brano Il Mare Nel Cassetto firmato da Lattuada, La Valle e Rolla. Ottiene il terzo posto con la soddisfazione di aver raggiunto il grande pubblico e di essere entrata nelle case degli Italiani con le sue inestimabili sfumature vocali ed interpretative.

L’anno seguente, per Milva un’altra grande opportunità di brillare: viene scelta come “cantante dell’anno” e partecipa al film La Bellezza di Ippolita, debuttando al cinema come attrice. Nella pellicola di grande rilievo nazionale si è trovata a recitare al fianco di due attori eccellenti come Gina Lollobrigida ed Enrico Maria Salerno.

Al 1962 si deve anche la sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo, stavolta in gara con Tango Italiano, apprezzata da pubblico e critica.