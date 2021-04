Amazon Studios ha appena svelato il cast della nuova serie di Alvaro Morte, un dramma epico intitolato Boundless: questa produzione spagnola (titolo originale Sin límites) arriverà in tutto il mondo nel 2022 con 4 episodi da 60 minuti per raccontare l’epica storia di un gruppo di marinai in un viaggio verso l’ignoto.

La nuova serie di Alvaro Morte è infatti un omaggio alla spedizione dell’esploratore Magellano che fece il giro del mondo nel 1519, “una super produzione piena di azione e avventura“, promette Amazon, girata tra la Spagna e la Repubblica Dominicana.

La nuova serie di Alvaro Morte vede l’attore alla guida del cast al fianco di Rodrigo Santoro (Westworld ): i due protagonisti interpretano rispettivamente lo spagnolo Juan Sebastián Elcano e il portoghese Ferdinando Magellano, che presero parte della spedizione iniziata nel 1519 da Sanlúcar de Barrameda (Cadice). Dei 239 marinai solo in 18 fecero ritorno a casa tre anni dopo, in condizioni di estrema sofferenza, sull’unica nave che resistette al viaggio guidata dal marinaio Elcanoaver, dopo aver compiuto il primo giro del mondo. Una missione che cambiò per sempre la percezione della forma della Terra e fu decisiva per la nascita del commercio transoceanico.

La nuova serie di Alvaro Morte, le cui riprese inizieranno il 26 aprile nei Paesi Baschi e in Navarra per poi spostarsi nella Repubblica Dominicana per la ricostruzione delle sequenze marittime, ha un cast corale composto da Sergio Peris-Mencheta (interprete del Capitano Cartagena), Adrián Lastra (Capitano Mendoza), l’attore di Merlì Carlos Cuevas (Martino), Pepón Nieto (Padre Bartolomé), Raúl Tejón (Gómez de Espinosa), Gonçalo Diniz (Duarte Barbosa), Manuel Morón (Cardinale Fonseca) e Bárbara Goenaga (Beatriz). A dirigerli è il regista britannico Simon West, che guida il team creativo insieme allo sceneggiatore Patxi Amezcua.

La nuova serie di Alvaro Morte è prodotta da MONO Films e KILIMA Media e nasce da una collaborazione tra Radio Televisión Española e il Ministero della Difesa spagnolo firmata nel 2018. Presentato all’inizio dell’anno scorso, questo progetto dall’ampio budget ha avuto una fase molto lunga di pre-produzione, tra l’altro, per lo studio delle scenografie: per ricreare il grande viaggio dei protagonisti verranno ricostruite le navi Victoria e Trinidad e verrà utilizzata la replica della Nao Victoria, l’unica delle cinque navi della spedizione tornata in porto e, quindi, la prima di fatto ad aver effettuato il giro il mondo completo.

Prime Video detiene i diritti per trasmettere la nuova serie di Alvaro Morte in esclusiva in Spagna e Italia, ma anche Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Portogallo, America Latina, Paesi Bassi.