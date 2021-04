Master of None 3 debutta a maggio su Netflix, a ben quattro anni dalla seconda stagione. Una lunghissima pausa che anticipa un colpo di scena: stando a quanto riferito dai maggiori media americani, la presenza di Aziz Ansari, creatore, scrittore e protagonista della serie, sarà ridotta.

Una decisione ponderata alla luce delle accuse di molestie sessuali che lo travolsero nel 2018. Master of None 3, invece, sarà concentrata sul personaggio di Denise, interpretata da Lena Waithe, già protagonista di un episodio della seconda stagione che aveva fatto guadagnare ad Ansari e all’attrice stessa Waithe il loro primo Emmy per la scrittura. Angela Bassett aveva recitato nel ruolo della mamma di Denise, vincendo a sua volta un altro Emmy.

Le prime due stagioni di Master of None hanno raccontato la vita del trentenne Dev, un attore di origine indiana, che cerca di cavarsela come meglio può a New York, tra indecisioni, paura di crescere, primi lavori e il confronto con i criminali. La seconda stagione ha avuto nel cast anche l’italiana Alessandra Mastronardi nel ruolo di Francesca, interesse amoroso di Dev.

Non è chiaro se Aziz Ansari sarà effettivamente presente in tutti gli episodi di Master of None 3, fatto sta che questa scelta creativa allontanerà l’attenzione dal protagonista. Nel gennaio 2018, una giovane di 23 anni ha pubblicato un articolo online sostenendo di essere uscita con Ansari e che il loro appuntamento si era concluso con un rapporto sessuale non consensuale con l’attore. In sua difesa, Aziz ha rilasciato una dichiarazione dicendo: “Era vero, per me sembrava tutto a posto, quindi quando lei mi ha detto che non si sentiva a suo agio, sono rimasto sorpreso e preoccupato. Ho preso a cuore le sue parole e le ho risposto in privato dopo aver dedicato del tempo per elaborare ciò che aveva detto”. L’anno successivo, Ansari è tornato a parlare della questione, affermando di aver fatto un lungo esame di coscienza dopo quanto accaduto.

La prima stagione della serie ha debuttato nel 2015, la seconda nel 2017. Stando a Variety, Master of None 3 potrebbe essere l’ultima.