L’arrivo dei Maneskin a Una Pezza di Lundini porta in scena un personaggio misterioso. La band di Damiano David, vincitrice del Festival di Sanremo 2021 con Zitti E Buoni, è comparsa di fronte alle telecamere con Leon, secondo chitarrista in totale silenzio. Subito si sono fatte avanti le ipotesi sull’attendibilità del quinto membro dei Maneskin, ma il contesto in cui è avvenuto il tutto ha fatto storcere il naso ai più.

Valerio Lundini e i membri già noti della band non fanno alcun accenno alla novità. Valerio si limita a interrogare Damiano con domande che riprendono i cliché del rock: “Quante bottiglie di whisky ti spari mediamente al giorno?”, poi alla band chiede se qualcuno di loro faccia uso di droghe o se siano soliti chiamare la polizia quando vedono qualcuno che assume stupefacenti durante i loro concerti.

I Maneskin stanno al gioco, ma su Leon nessun approfondimento. La curiosità è talmente tanta che su Twitter si impenna l’hashtag #Leon. Il tutto avviene poche ore dopo l’intervento di Damiano David sul caso del figlio di Beppe Grillo, in cui il frontman dei Maneskin difende la posizione della ragazza.

Per accentuare l’hype e la curiosità i Maneskin pubblicano una foto che li ritrae insieme a Leon aggiungendo la didascalia: “This is Maneskin”. Ci sono o ci fanno? Il fatto che il numero 4 sia diventato un 5 anche al di fuori della satira di Valerio Lundini ha creato confusione, e per il momento la band romana non aggiunge dettagli. Un turnista? Un membro del quintetto originario? Una reale new entry?

Sul caso sono nate anche le battute: “Leon is the new ‘Marlena è tornata a casa’?”. Tutto tace, dunque, fino a nuovi aggiornamenti. Dopo la partecipazione dei Maneskin a Una Pezza Di Lundini i riflettori sui vincitori di Sanremo, in ogni caso, restano puntati più che mai.