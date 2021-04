Gemitaiz contro Beppe Grillo con una dura posizione. Poche parole, scritte in romanesco, compaiono nelle stories del rapper per commentare il caso di Ciro, figlio del capo del Movimento 5 Stelle, che ad oggi risulta indagato per stupro di gruppo.

Il caso Ciro Grillo

Ciro Grillo, insieme a 3 amici, è indagato per stupro di gruppo dalla procura di Tempio Pausani (Sassari) ai danni di una ragazza 19enne conosciuta al Billionaire durante le vacanze estive del 2019. Teatro della violenza sessuale sarebbe stata la villa di Beppe Grillo a Porto Cervo.

Beppe Grillo è al centro delle polemiche per un video pubblicato lunedì 19 aprile sul suo blog e sui canali social in cui difende la posizione del figlio e sospetta della denuncia presentata dalla ragazza. Secondo il garante del Movimento 5 Stelle gli 8 giorni trascorsi tra lo stupro contestato e la denuncia presentata ai carabinieri dalla ragazza dimostrerebbero che la violenza non ha avuto luogo.

Ancora, Beppe Grillo è convinto che la ragazza fosse consenziente, una circostanza dimostrata da un video girato all’interno della sua abitazione sul quale, tuttavia, la procura sostiene il contrario. “Mio figlio non ha fatto niente“, dice Grillo. Numerosi sono i politici che in queste ore stanno condannando il video pubblicato da Grillo, specialmente Maria Elena Boschi.

Gemitaiz contro Beppe Grillo

Dopo l’invettiva contro Fratelli d’Italia sull’astensione al voto sulla cittadinanza italiana a Patrick Zaki, la posizione di Gemitaiz contro Beppe Grillo è altrettanto schietta e verace.

Il rapper nelle stories di Instagram riprende un intervento di Carlotta Vagnoli, attivista per i diritti delle donne e scrittrice, che attribuisce a Beppe Grillo il victim blaming, ovvero la minimizzazione della violenza sessuale e la colpevolizzazione della donna. “Da sempre un mezz’uomo, fosse la volta buona che te se levamo dal ca**o“, scrive Gemitaiz senza mezzi termini.

Le parole di Gemitaiz contro Beppe Grillo riprendono di pancia un caso che sta facendo discutere ogni parte politica.