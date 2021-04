I concerti di Claudio Baglioni nel 2022, da Roma a Verona a Siracusa. L’artista annuncia lo slittamento di tutti i concerti estivi in programma nel 2021. Non si esibirà quest’anno alle Terme di Caracalla di Roma ma il prossimo.

Posticipati anche i concerti di Claudio Baglioni attesi al Teatro Greco di Siracusa e all’Arena di Verona. A causa del perdurare dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19 non sarà possibile consentire il corretto svolgimento dei concerti di Baglioni attesi a partire dal mese di giugno.

Il tour del cantante era inizialmente atteso per l’estate 2020, poi rimandato al 2021 e in seguito al 2022. Le date in programma alle Terme di Caracalla di Roma slittano al mese di giugno del prossimo anno: i concerti si terranno dal 3 al 17 giugno e potranno essere utilizzati i biglietti già acquistati, in base al seguente calendario di recupero.

3 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 6 giugno 2020 e del 4 giugno 2021)

4 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 7 giugno 2020 e del 5 giugno 2021)

5 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 8 giugno 2020 e del 6 giugno 2021)

7 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 9 giugno 2020 e dell’8 giugno 2021)

8 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 10 giugno 2020 e del 9 giugno 2021)

9 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 11 giugno 2020 e del 10 giugno 2021

11 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 13 giugno 2020 e del 12 giugno 2021

12 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 14 giugno 2020 e del 13 giugno 2021)

13 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 15 giugno 2020 e del 14 giugno 2021)

14 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 16 giugno 2020 e del 15 giugno 2021)

16 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 17 giugno 2020 e del 17 giugno 2021)

17 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero del 18 giugno 2020 e del 18 giugno 2021)

Le nuove date al Teatro Greco di Siracusa sono invece quelle del 15 e del 16 luglio 2022, recupero delle date in programma a luglio 2020 e a luglio 2021.

15 luglio 2022 – Teatro Greco – SIRACUSA (recupero del 17 luglio 2020 e del 16 luglio 2021)

16 luglio 2022 – Teatro Greco – SIRACUSA (recupero del 17 luglio 2021)

Sono rimandati anche i concerti all’Arena di Verona. La data dell’11 settembre 2021, già recupero del 18 settembre 2020, si sposta al 26 luglio 2022. La data del 12 settembre 2021 viene invece rimandata al 27 luglio 2022. Anche qui i biglietti rimangono validi per partecipare ai nuovi show di Baglioni.

26 luglio 2022 – ARENA DI VERONA (recupero del 18 settembre 2020 e dell’11 settembre 2021)

27 luglio 2022 – ARENA DI VERONA (recupero del 12 settembre 2021)