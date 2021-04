Per gli amanti dello spazio e non solo la video diretta del primo volo Ingenuity su Marte è praticamente imperdibile in questo lunedì 19 aprile. La NASA mette a disposizione i suoi canali ufficiali per mostrare al mondo intero il primo volo controllato sul pianeta rosso che di certo farà la storia dell’innovazione aerospaziale appunto.

Il primo volo del mini-elicottero Ingenuity della missione Perseverance sarebbe dovuto concretizzarsi lo scorso 11 aprile, ma alcuni problemi di natura tecnica hanno posticipato il momento fatidico. A dire la verità, il decollo del drone super tecnologico è stato programmato per le ore 9:30 di questa giornata ma la NASA sta lavorando in questa mattinata all’elaborazione dei dati in arrivo proprio da Marte e fornirà il risultato di tutte le informazioni pervenute a partire dalle ore 13, all’incirca.

La diretta del primo volo Ingenuity su Marte, come già detto, sarà visibile attraverso i canali NASA, dunque sul canale Youtube dell’agenzia e nel box posto al termine di questo articolo. Al momento di questa pubblicazione, il live streaming è giù in corso ma con gli interventi degli esperti che stanno raccontando l’enorme lavoro dietro l’avvenimento odierno. C’è molta attesa e anche apprensione da parte degli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory sui risultati del mini-elicottero in volo su Marte. Non tutto potrebbe filare liscio in effetti, viste le condizioni estreme del pianeta rosso dove ogni minimo errore potrebbe essere alquanto fatale.

La diretta del primo volo Ingenuity su Marte è attesa almeno dallo scorso 18 ovvero dal momento in cui la sonda Perseverance ha messo piede sulla superfice del pianeta. Il mini elicottero, va ricordato, ha in se un concentrato di avanzata tecnologia in soli 2 kg di peso. Il decollo e proprio il volo davvero speciale sarà possibile attraverso l’utilizzo di 4 pale in fibra di carbonio, disposte su due rotori che ruotano a ben 2.400 giri al minuto. La speranza degli esperti NASA e che l’atmosfera di Marte non danneggi prima del tempo la preziosa dotazione meccanica del veivolo.