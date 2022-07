Qual è l’orario e come si potrà vedere la diretta streaming della prima passeggiata spaziale di Samantha Cristoforetti? Oggi 21 luglio è prevista una cosiddetta attività extra veicolare (EVA) della nostra astronauta al fianco del collega Oleg Artemyev. L’evento è senz’altro storico visto che si tratterà della prima camminata nello spazio appunto per una cosmonauta europea e per questo motivo conviene decisamente non perdersela in ogni suo passaggio.

La diretta streaming della prima passeggiata spaziale di Samantha Cristoforetti partirà alle ore 15:30, dunque nel primo pomeriggio odierno. L’operazione con il collega Oleg Artemyev avverrà con tute spaziali Orlan, con strisce rosse nel caso di Oleg e strisce blu per Samantha appunto. Naturalmente non si tratterà di una semplice camminata per i cosmonauti ma dovranno essere compiute alcune attività tra cui l’installazione di piattaforme e hardware per la workstation relativa al modulo di laboratorio Nauka. I compiti non finiscono qui: il team di lavoro provvederà a dispiegare dieci nano satelliti progettati per raccogliere i dati dell’elettronica radio durante l’attività extra veicolare. Infine sarà compito del duo anche azionare un boom telescopico da Zarya a Poisk, importantissimo per le future passeggiate spaziali.

La diretta streaming della prima passeggiata spaziale di Samantha Cristoforetti sarà disponibile sul sito dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) a questo indirizzo. Tutte le fasi dell’importante appuntamento saranno commentate in diretta da Gabriele Mascetti, in qualità di responsabile dell’Unità Coordinamento Scientifico e Responsabile Ufficio Volo Umano dell’ASI. Va ricordato che l’astronauta italiana è giunta sulla ISS lo scorso 27 aprile nell’ambito della missione semestrale Minerva, a bordo della capsula Crew Dragon di SpaceX. Non ci sono dubbi che la camminata tra le stelle di oggi sarà un passaggio cruciale e insieme forse il più emozionante vissuto finora della carriera professionale della cosmonauta.

