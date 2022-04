Qual è l’orario e quali sono le modalità per non perdersi la duretta del lancio di Samantha Cristoforetti verso la Stazione Spaziale Internazionale di oggi 27 aprile? L’astronauta italiana dell’ESA partirà per il suo nuovo viaggio a bordo della navicella spaziale SpaceX Crew Dragon Freedom, insieme ad altri tre astronauti della NASA statunitensi ossia Kjell Lindgren, Robert Hines e Jessica Watkins.

Orario della diretta

Il lancio della nuova missione, denominata per volere della stessa Cristoforetti Minerva, avverrà a metà mattinata di questo mercoledì 27 aprile. Per noi italiani saranno esattamente le ore 09:52 CEST quando terminerà il conto alla rovescia per la partenza della navicella SpaceX. Le condizioni meteo e l’accuratezza di ogni altro dettaglio per il viaggio spaziale dovrebbero garantire il rispetto di ogni fase di lancio, senza alcun ritardo. Gli astronauti del team Crew4 saranno lanciati su un razzo Falcon 9 dalla piattaforma di lancio 39A presente presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida.

Come seguire la diretta

La diretta del lancio di Samanta Cristoforetti verso la Stazione Spaziale Internazionale verrà trasmessa dall’ESA Web TV. La live partirà, in realtà circa tre ore prima del lancio vero e proprio, per assistere alle ultime fasi preparatorie della missione. I lettori di OM potranno non perdersi neanche un minuto di queste fasi cruciali pre e anche post lancio attraverso il box video presente in questo articolo.

Il lancio di Samantha Cristoforetti odierno verso la Stazione Internazionale non è certo il primo: tra il 2014 e il 2015 l’astronauta italiana è rimasta infatti ben 200 giorni in orbita tra il 2014 e il 2015. La scelta del nome Minerva per l’attuale missione fa riferimento all’antica dea guerriera che incarna la forza d’animo, la tenacia e la disciplina che pure sono richieste a tutti gli astronauti alla conquista dello spazio.

Alla diretta del lancio di Samantha Cristoforetti seguiranno anche altre che riguarderanno gli altri momenti salienti della missione. L’arrivo presso la Stazione Spaziale Internazionale è previsto intorno alle 03:15 CEST del 28 aprile e sarà sempre live su ESA WEB TV.

Continua a leggere su optimagazine.com