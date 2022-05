Un’occasione unica e imperdibile delle prossime ore sarà l’eclissi di Luna Rossa nella notte tra questa domenica 15 e domani lunedì 16 maggio. A che ora si potrà godere del fenomeno dalla nostra Italia? I veri appassionati dovranno davvero svegliarsi prestissimo per non perdersi l’opportunità di alzare gli occhi al cielo e assistere ad un fenomeno abbastanza unico nel suo genere.

A che ora l’eclissi

L vera e propria fase di eclissi parziale comincerà alle 4:20 di domani mattina ma il picco del fenomeno si registrerà tra le 5.30 e le 6.50 del mattino, ossia quando il nostro satellite sarà tramontato per la nostra penisola (ovvero alle 5:51). Ciò non toglie che l’appuntamento sarà comunque fruibile in buona parte in ogni zona del nostro paese. Tutta la fase di eclisse appunto si concluderà poi alle 8:50 di domani lunedì mattina. La particolarità dell’avvenimento odierno è anche quella che proprio la Luna sarà alla distanza minima dalla Terra (dunque nel suo perigeo) e proprio per questo motivo apparirà un po’ più grande del solito. Per quanto riguarda poi la speciale colorazione rossastra del nostro satellite, va detto che essa è dovuta al fatto che nonostante il cono d’ombra della Terra. proprio la Luna riceve una piccola quantità di raggi solari deviati a causa della nostra rifrazione atmosferica.

Come seguire l’eclissi di Luna Rossa fra poche ore

Naturalmente si potrà vedere il fenomeno svegliandosi per tempo e alzando gli occhi al cielo semplicemente ad occhio nudo, ma magari aiutandosi con qualche strumentazione più o meno professionale (se non un telescopio almeno un binocolo). Per i patiti dell’astronomia c’è poi da segnalare la diretta del Virtual Telescope Project, a partire dalle 03:32 ora italiana, visibile al seguente indirizzo. Meglio non perdere questa occasione visto che ci sarà una nuova eclissi il prossimo 8 novembre ma non sarà visibile dall’Italia.

