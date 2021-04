Scendono in campo le offerte Amazon per la Festa della Mamma di scena il prossimo 9 marzo. Naturalmente le promozioni investono tutte le categorie merceologiche ma, in questo approfondimento, saranno prese in considerazioni le soluzioni pensate per quelle mamme hi-tech che hanno particolarmente a cuore il benessere personale.

Smart tracker e smartwatch

Tanti figli sanno che, piuttosto che regalare un gioiello o un accessorio per la casa, l’ideale sarebbe invece puntare su qualche nuovo ritrovato hi-tech che consenta magari il tracciamento dell’attività sportiva e dunque la verifica del benessere fisico. Tra le offerte Amazon per la Festa della Mamma non potevano mancare più di un paio di soluzioni in questa direzione, con sconti maggiorati rispetto ad altri periodi dell’anno.

In vetrina tra le promozioni c’è senz’altro la Xiaomi Mi Band 5 al prezzo di soli 27 euro, ossia ad un nuovo minimo storico sullo store per il fitness tracker. Il dispositivo del 2020 viene offerto con il solo cinturino nero (senza alcuna soluzione intercambiabile). La versione del braccialetto smart è quella globale e la sua consegna (seppur non celere) è prevista in tempo per la ricorrenza della Festa della Mamma, ossia entro il prossimo 3 maggio.

Sempre per la categoria fitness tracker, va messa in evidenza anche la soluzione Huawei Watch Fit. Il risparmio rispetto al costo di listino iniziale, in questo caso, è davvero considerevole. Rispetto ai 129,90 euro di listino, ora la soluzione arriva a costare solo 79.90 euro. Nel caso di acquisto al momento di questa pubblicazione, il pacco arriverebbe entro lunedì prossimo 26 aprile.

Offerta HUAWEI WATCH FIT Smartwatch, Display AMOLED da 1.64", Animazioni... 【Display AMOLED da 1.64 pollici】Dotato di uno splendido display...

【Durata della batteria di 10 giorni e tecnologia di ricarica...

Sempre per le mamme amanti del benessere, c’è anche una soluzione smartwatch a prezzo più che mai competitivo. Si tratta della promozione con protagonista l’orologio hi-tech Aukey utile come fitness activity tracker, dunque con funzione contapassi, cardiofrequenzimetro, cronometro e con certificazione di impermeabilità IP68. Il design elegante e la colorazione rosa farà breccia di certo in molte.

AUKEY Smartwatch Donna, 1,4'' Full Touch 320p Schermo Orologio Fitness... Display cristallino: lo smartwatch AUKEY LS02 è dotato di un ampio...

12 modalità di attività: monitoraggio accurato della forma fisica...

Auricolari

Per chiudere in bellezza la carrellata di offerte Amazon per la Festa della Mamma già attive ad oggi 19 aprile, non poteva mancare una proposta hi-tech, sempre destinata a madri che hanno particolarmente a cuore il loro relax e momenti di svago personale. Da quest’oggi è possibile risparmiare e non poco anche sulle Huawei FreeBuds 3. Il loro costo attuale scende a 89,90 euro con risparmio di 40 euro rispetto al valore iniziale di 139,90 euro. Le cuffie sono in pronta consegna con pacco in spedizione in pochi giorni.