Nuovo appuntamento con Nick Rhodes al Barone Rosso, il premiato Circo Volante di Red Ronnie. Diciamo “nuovo” perché il celeberrimo tastierista dei Duran Duran è già stato ospite del critico musicale più importante d’Italia lo scorso anno. A questo giro Nick presenta il suo progetto insieme a Wendy Bevan, il disco Astronomia.

Nick Rhodes dei Duran Duran al Barone Rosso

Per l’occasione potremo incontrare Nick Rhodes dei Duran Duran al Barone Rosso in diretta questa sera, lunedì 19 aprile, a partire dalle ore 21 in contemporanea sul sito ufficiale di Red Ronnie, sul nostro portale, sulla pagina Facebook ufficiale e sul canale YouTube di Red Ronnie e sul canale Twitch di Roxy Bar.

Nick Rhodes ha pubblicato Astronomia I: The Fall Of Saturn in collaborazione con Wendy Bevan. Il progetto è un esperimento di visual art fondato sul sincretismo tra musica e immagini, per questo ogni traccia dell’album è accompagna da un video che viene rilasciato ogni settimana nell’arco di tutto l’anno, a cominciare da The Great Attractor. Il tastierista dei Duran Duran ne parlerà questa sera in diretta con Red Ronnie e vi sarà la possibilità di interagire direttamente con lui.

Vuoi parlare con Nick Rhodes?

Oltre alla diretta di Nick Rhodes dei Duran Duran al Barone Rosso ci sarà la possibilità di interagire direttamente con il tastierista. Durante la puntata, infatti, verrà fornito un link al quale gli utenti potranno accedere per collegarsi in video con Red Ronnie e Nick e interagire così con l’artista.

Per seguire in diretta l’intervento di Nick Rhodes dei Duran Duran al Barone Rosso sarà sufficiente collegarsi ai canali che abbiamo elencato. L’occasione è imperdibile: una leggenda della musica contemporanea ascolterà tutti gli interventi degli utenti che vorranno partecipare alla diretta, un momento di grande comunicazione tra il pubblico e un maestro del suono e dell’arte musicale.