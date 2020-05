Nick Rhodes dei Duran Duran stasera in diretta al Barone Rosso Solo Flight

Il volo solitario del Barone Rosso stasera diventa internazionale.

Da tutto il mondo infatti si potranno collegare per assistere alla lunga conversazione che avrò con NICK RHODES dei DURAN DURAN. Il collegamento con la sua casa di Londra inizierà alle 20, ora italiana.

Potrà essere visto sulle homepage di

www.optimagazine.com

www.redronnie.tv

www.roxybar.tv

e sui miei social (facebook e youtube), dove si potranno anche fare domande a Nick in diretta.

Saremo in diretta anche su Periscope e Twich

I miei programmi sono all’insegna della spontaneità, quindi non ci sono percorsi già preparati.

Durante la settimana sono arrivate una enormità di domande per Nick sulla pagina di OptiMagazine. Ne sceglierò qualcuna e magari chiamerò gli autori con Skype. Il mio contatto è Red Ronnie TV.

La 2° parte del Barone Rosso Solo Flight di stasera sarà come al solito a tutto vinile. Suonerò quindi dischi dei Duran Duran. D’altra parte, sono stati il primo fenomeno di enorme fanatismo mai avvenuto in Italia. I Beatles, ad esempio, quando vennero non riuscirono neppure a fare il tutto esaurito nei teatri dove suonarono. Poi… considero i Duran Duran degli amici e sono molto legato a loro.

Quando mio sono collegato con Nick per fare una prova, ho registrato anche il video che allego a questo articolo.

www.redronnie.tv

The solitary flight of the Red Baron tonight becomes international. From all over the world, in fact, they will be able to connect to watch the long conversation I will have with NICK RHODES of DURAN DURAN. The connection to his London home will begin at 8pm Italian time.

It can be seen on the homepage of

www.optimagazine.com

www.redronnie.tv

www.roxybar.tv

and on my social networks (facebook e youtube) , where you can also ask Nick questions live.

We will also be live on Periscope and Twich

My programs are full of spontaneity, so there are no paths already prepared.

During the week, a huge amount of questions came for Nick on the OptiMagazine page. I’ll choose some of them and maybe call the authors with Skype. My contact is Red Ronnie TV.

Tonight’s 2nd part of Baron Red Solo Flight will be full vinyl as usual. I will therefore play Duran Duran records. On the other hand, they were the first phenomenon of enormous fanaticism that ever occurred in Italy. The Beatles, for example, when they came they couldn’t even sell out in the theaters where they played. Then … I consider Duran Duran to be friends and I am very attached to them.

When I connected with Nick to test the connection, I also recorded the video that I attach to this article.

El vuelo solitario del Barón Rojo esta noche se internacionaliza. De todo el mundo, de hecho, podrán conectarse para ver la larga conversación que tendré con NICK RHODES de DURAN DURAN. La conexión a su casa en Londres comenzará a las 8 p.m. hora italiana.

Se puede ver en la página de inicio de

www.optimagazine.com

www.redronnie.tv

www.roxybar.tv

y en mis redes sociales (facebook e youtube), donde también puedes hacerle preguntas a Nick en vivo.

También estaremos en vivo en Periscope y Twich

Mis programas están llenos de espontaneidad, por lo que no hay caminos ya preparados.

Durante la semana, Nick recibió una gran cantidad de preguntas en la página de OptiMagazine. Elegiré algunos de ellos y tal vez llame a los autores con Skype. Mi contacto es Red Ronnie TV.

La segunda parte de esta noche de Baron Red Solo Flight será en vinilo completo como de costumbre. Por lo tanto, tocaré discos de Duran Duran. Por otro lado, fueron el primer fenómeno de enorme fanatismo que ocurrió en Italia. Los Beatles, por ejemplo, cuando llegaron, ni siquiera podían venderse en los teatros donde tocaban. Entonces … considero que Duran Duran es amigo y estoy muy apegado a ellos.

Cuando me conecté con Nick para probar la conexión, también grabé el video que adjunto a este artículo.