Le Huawei FreeBuds 4i sono state lanciate da poco tempo, ma sono reduci da un aggiornamento piuttosto importante, che portano il loro firmware alla versione 1.9.0.152. L’upgrade ha un peso di 1,19MB, e si pone l’obiettivo di ottimizzare la connessione Bluetooth e la qualità delle chiamate telefoniche (tutte questioni che stanno molto a cuore agli utilizzatori). Non sappiamo ancora quando l’aggiornamento 1.9.0.152 verrà reso disponibile in Italia (per il momento il pacchetto è stato rilasciato in Germania, ndr.) a bordo delle nuove Huawei FreeBuds 4i (non dovrebbe passare troppo tempo), ma, quando arriverà, per installarlo non bisognerà fare altro che riporre gli auricolari wireless nella custodia di ricarica (da lasciare aperta), collegandole allo smartphone (che si occuperà di gestire tutto il procedimento tramite l’app AI Life).

Vi ricordiamo che le cuffie true wireless Huawei FreeBuds 4i offrono fino a 10 ore di riproduzione musicale senza la funzione di cancellazione del rumore attiva (Active Noise Cancelling), e fino a 22 ore con la custodia di ricarica. Gli auricolari sono capaci di bassi assai potenti grazie all’apporto dei driver dinamici di 10mm. Il diaframma in polimero ‘PEEK + PU’ permette la fruizione di ogni possibile sfumatura sonora dei brani musicali in riproduzione. Molto apprezzabile anche la modalità awareness, che consente di isolarsi dall’ambiente esterno per immergersi nella propria musica (un aspetto che certamente non passa inosservato).

Crystal Black e Honey Red. Non serve sapere altro per adesso, se non che l’aggiornamento 1.9.0.152 migliorerà ulteriormente l’esperienza di utilizzo delle nuove cuffie true wireless del produttore cinese (per quanto riguarda la stabilità della connessione Bluetooth e la resa delle chiamate telefoniche). Aspettate il vostro turno: non passerà tanto tempo prima di veder arrivare l’upgrade. Se avete qualche domanda da farci utilizzate il box dei commenti in basso: saremo pronti a darvi tutte le risposte che cercate.