I fantastici auricolari Bluetooth Huawei FreeBuds 4i, dotati dell’utilissimo sistema di cancellazione attiva ed intelligente del rumore, di una potente batteria e di un’elevata qualità del suono, sono disponibili in super offerta su Amazon al prezzo di 69,90 euro (invece di 89 euro di listino) e nel bellissimo colore Silver Frost. Le cuffie in-ear sono vendute e spedite dall-e-commerce . Insomma, si tratta di un’opportunità da cogliere al volo, grazie ad uno sconto del 21%, pari ad un risparmio di ben 20 euro. Vediamo insieme i principali dettagli tecnici di cui sono dotati.

Le Huawei FreeBuds 4i si presentano super leggeri, ergonomici e riducono in modo netto la pressione che il più delle volte si nota dopo diverse ore di ascolto. I sensori di cui sono disposte rilevano e riducono in maniera attiva il rumore ambientale; il sistema a doppio microfono presenta un design a fessura per abbassare in modo efficace il rumore del vento esterno; l’esclusiva tecnologia beamforming, insieme alla tecnologia AI di riduzione del rumore, è in grado di catturare la vostra voce con una maggiore precisione anche in un ambiente affollato. Il suono ad alta qualità è possibile grazie al driver dinamico da 10 mm ed al sensibile diaframma realizzato in polimero che garantiscono sinfonie armoniose, voci limpide, bassi incisivi ed un suono delicatamente bilanciato.

Offerta HUAWEI FreeBuds 4i Auricolari True Wireless Bluetooth Cuffie in Ear... Cancellazione attiva e intelligente del rumore: I sensori di HUAWEI...

10 ore di riproduzione e ricarica rapida: HUAWEI FreeBuds 4i ha una...

Le Huawei FreeBuds 4i possiedono un’ottima durata, infatti, possono riprodurre musica fino a 10 ore consecutive con una carica completa e la tecnologia di ricarica veloce leader nel settore consentono fino a 4 ore di ascolto con una carica di soli 10 minuti. Per l’accoppiamento pop-up occorre aprire la custodia di ricarica ed una notifica vi chiederà di accoppiare gli auricolari; una volta associati, le cuffie si collegheranno automaticamente al vostro smartphone o tablet ogni qual volta che aprirete la custodia di ricarica; la funzione di pop-up e accoppiamento funziona esclusivamente su smartphone e tablet con EMUI 10.0; altri dispositivi, invece, supportano l’accoppiamento Bluetooth. Insomma, cosa state aspettando? Affrettatevi ad usufruire di questa incredibile offerta.

