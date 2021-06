Le cuffie Huawei FreeBuds 4 e 4i hanno ricevuto un nuovo aggiornamento software. Le prime, auricolari semi in-ear del produttore cinese, sono passate alla versione firmware 1.0.0.188, in grado di migliorare la stabilità della connessione Bluetooth, la funzione di cancellazione del rumore e gli effetti audio, oltre ad includere una nuova opzione di promemoria per la salute (un aspetto molto caro a molti di voi). L’upgrade delle Huawei FreeBuds 4 è stato rilasciato nel mercato cinese, ma non passerà troppo tempo prima di vederlo arrivare in Europa (probabilmente pochi giorni, forse anche meno).

Per quanto riguarda le Huawei FreeBuds 4i, il firmware passa alla versione 1.0.0.176 garantisce il supporto per la release iOS di AI Life (l’app companion attraverso cui è possibile gestire le cuffie in ogni sua funzione, compreso il caso del collegamento delle stesse al proprio smartphone tramite la tecnologia Bluetooth), oltre che una serie di miglioramenti per la funzione di promemoria per la salute. Anche in questo caso, l’OEM ha fatto partire la distribuzione dell’aggiornamento a bordo delle Huawei FreeBuds 4i locali, ma, nel giro di poco tempo, l’upgrade arriverà anche nel resto dei mercati globali (inutile forzare la mano, l’importante è che il roll-out in Cina sia partito).

Si tratta solo di avere pazienza, e vedrete ancora migliorate le vostre Huawei FreeBuds 4 e 4i, entrambi ottimi prodotti (del resto, Huawei è una garanzia di sicura affidabilità, sia che produca cuffie, che smartphone o qualsiasi altro articolo). Nel caso in cui ancora non abbiate acquistato un paio di cuffie true wireless, non sbagliereste nell’optare per questi due modelli, che ben si prestano alle esigenze del pubblico (naturalmente parliamo di versioni molto diverse tra loro). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.