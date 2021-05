Lo scorso mese di febbraio 2021 sono state presentate in Cina le Huawei FreeBuds 4i, un nuovo paio di cuffie true wireless. Esse sono dotate di cancellazione attiva ed intelligente del rumore, di un’eccellente autonomia della batteria e di un ottimo prezzo. La società con sede a Shenzhen ha, nel frattempo, rilasciato un nuovo aggiornamento software per l’accessorio. L’updat e in questione è identificato con la versione di build 1.9.0.166 ed ha un peso di appena 1,3 MB che prevede l’aggiunta di alcuni miglioramenti e novità a bordo delle Huawei FreeBuds 4i, la cui vendita ha raggiunto più di 170 mila unità.

Le modifiche introdotte nell’ultimo changelog delle Huawei FreeBuds 4i sono due, ossia: miglioramenti dell’esperienza in chiamata, che, grazie ai sensori presenti, rilevano e riducono attivamente il rumore ambientale, e l’inserimento di un promemoria sulla salute attraverso i comandi vocali. Per il momento, il nuovo aggiornamento software è in fase di roll-out e dunque potrebbe necessitare di qualche giorno prima che sia disponibile a bordo di tutte le Huawei FreeBuds 4i. Per poter aggiornare le vostre cuffie true wireless è opportuno collegarle allo smartphone ed aprire l’app Huawei AI Life.

Per chi ancora non fosse in possesso di queste cuffie, ecco le principali caratteristiche tecniche. Il sistema a doppio microfono è dotato di un design a fessura per diminuire in modo efficace il rumore del vento esterno oppure quello scaturito da un ambiente affollato. La durata dell’autonomia la fa da padrona: è in grado di riprodurre musica fino a 10 ore di seguito con una carica completa. Grazie alla ricarica veloce, le cuffie garantiscono fino a 4 ore di ascolto con una sola carica di 10 minuti. Con la presenza del driver dinamico da 10mm ed il sensore diaframma realizzato in polimero, gli auricolari garantiscono sinfonie molto armoniose, voci chiare, nitide, bassi penetranti ed un suono molto fine e bilanciato. Per un accoppiamento pop-up occorre aprire la custodia di ricarica ed una notifica specifica vi chiederà di connettere le Huawei FreeBuds 4i. Gli auricolari poi si collegheranno al vostro smartphone o tablet automaticamente ogni qual volta aprirete la custodia. Le cuffie, inoltre, sono in grado di riconoscere il vostro tocco con precisione sfiorando due volte il soft-key ‘Riproduci/metti in pausa la musica’ o ‘Rispondi/termina una chiamata’. Insomma, questo e molto altro ancora lo scoprirete una volta acquistate le Huawei FreeBuds 4i, con prezzo a partire da 74,90 euro.