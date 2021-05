Ci sono diverse segnalazioni da parte degli utenti in possesso di diverse varianti di Huawei Freebuds, in seguito al download del recente aggiornamento di aprile. Argomento che abbiamo avuto modo di approfondire alcune settimane fa, in merito ad articoli declinati su modelli specifici, come avrete avuto modo di appurare attraverso il nostro articolo. Tuttavia, oggi 7 maggio dobbiamo prendere in esame potenziali anomalie che potreste toccare con mano a breve termine, secondo quanto raccolto sui social.

Potenziali problemi per Huawei Freebuds dopo l’aggiornamento di aprile

Quali sono i possibili problemi che potreste riscontrare a bordo dei vostri Huawei Freebuds dopo l’aggiornamento di aprile? Alcuni utenti, da alcuni giorni a questa parte, parlano sia di perdita di qualità per l’audio, sia di abbassamento del volume massimo. Non uno scenario inedito, ma ciò non toglie che la stessa utenza vorrebbe sapere come mettersi alle spalle eventuali bug di questo tipo. Su Facebook, per puro caso, mi sono imbattuto in un feedback da parte dell’assistenza:

“Ti invitiamo ad eseguire il reset delle tue Freebuds 3i. Per farlo, ti suggeriamo di seguire le seguenti operazioni: 1) inserisci gli auricolari all’interno della custodia di ricarica. 2) Tieni aperto lo sportellino. 3) Tieni premuto il tasto per circa 7 secondi. 4) Esegui nuovamente l’associazione del dispositivo all’app. Se l’anomalia dovesse persistere, contattaci tramite messaggio privato“.

Situazione, dunque, da monitorare con grande attenzione, sperando che i problemi descritti questo venerdì a proposito di Huawei Freebuds siano meno diffusi di quanto sembri. In ogni caso, ora sapete cosa fare, nel caso in cui si dovesse presentare un’anomalia del genere. Anche voi avete registrato bug in linea con quelli che vi ho descritto oggi? Fateci sapere con un commento qui di seguito, in attesa di eventuali riscontri extra da parte del produttore asiatico.