Il concerto Una Nessuna Centomila a Campovolo slitta al 2022. L’annuncio arriva dalle artiste coinvolte nel collettivo che nell’ultima ora hanno affidato ai social la notizia.

Un progetto contro la violenza sulle donne

Una Nessuna Centomila è un progetto reso possibile dall’unione di 7 artiste della musica italiana: Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Gianna Nannini, Elisa e Giorgia, che hanno annunciato la loro discesa in campo durante il Festival di Sanremo 2020.

L’evento nasce per protestare contro la violenza di genere e le 7 voi coinvolte spiegano che “Una” sottolinea l’importanza della battaglia condotta dalla donna sia per se stessa che per tutte le donne. “Nessuna” in quanto “più nessuna donna deve essere vittima” mentre “Centomila” è l’auspicio delle presenze al concerto.

I proventi del concerto verranno devoluti a strutture che offrono supporto alle vittime di violenza. Ogni artisti si esibirà insieme a un collega, un uomo, per far sì che il messaggio arrivi da tutti i fronti.

Una Nessuna Centomila a Campovolo

Il concerto Una Nessuna Centomila a Campovolo era stato programmato inizialmente il 19 settembre 2020 per poi slittare al 29 giugno 2021.

Il persistere della pandemia del Covid-19 ha però costretto gli organizzatori a rimandare tutto al 2022. Il concerto Una Nessuna Centomila a Campovolo è stato dunque riprogrammato all’11 giugno 2022. I biglietti precedentemente acquistato resteranno validi. Sono ancora disponibili tutte le soluzioni.

“Non abbiamo, purtroppo, alternative”, scrive Fiorella Mannoia per annunciare il rinvio. Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili su friendpartners.it. In queste settimane è in corso lo slittamento di tanti eventi dal vivo per via delle disposizioni governative di contenimento della pandemia, uno stato di emergenza che ha messo in ginocchio la popolazione mondiale. Di seguito i biglietti disponibili per il concerto Una Nessuna Centomila a Campovolo, il primo grande evento contro la violenza di genere portato avanti dall’unione di 7 artiste.