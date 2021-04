Max Pezzali in tour nel 2022: a causa della persistente situazione di emergenza sanitaria in corso, le date negli stadi slittano. Inizialmente in programma per la scorsa estate, i concerti di Max Pezzali sono stati rimandati al 2021 e adesso slittano al 2022.

Il nuovo calendario sarà comunicato a breve. I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date.

A causa del perdurare della situazione di emergenza dovuta al Coronavirus, Vivo Concerti annuncia oggi che le date di Max Pezzali in programma negli stadi subiscono un nuovo posticipo ma i biglietti in possesso dei fan per i concerti del 2020 e/o per quelli del 2021 resteranno validi e garantiranno l’accesso ai rispettivi nuovi eventi in programma per l’estate del 2022.

I concerti di Max Pezzali che vengono rimandati sono, nello specifico, quelli attesi allo Stadio San Siro di Milano per il 9 e il 10 luglio 2021, già recupero delle date del 10 e dell’11 luglio 2020. Viene inoltre rimandato l’appuntamento in programma per il 26 giugno allo Stadio Comunale di Bibione inizialmente atteso per il 2 luglio 2020.

I tre spettacoli verranno riprogrammati e le nuove date verrà comunicate entro la fine del mese di aprile. Chi volesse acquistare altri biglietti può ancora farlo attraverso il circuito TicketOne, sia online che nei punti vendita autorizzati e via call center: resteranno validi per le tappe del prossimo anno.

Gli appuntamenti negli stadi saranno l’occasione per cantare a squarciagola le canzoni più celebri del repertorio di Max Pezzali e di quello degli 883, il gruppo fondato da Pezzali e nel quale ha debuttato. Hit che fanno parte della vita di ognuno di noi, canzoni d’amore che hanno fatto da colonna sonora alle nostre migliori storie: il grande karaoke è rimandato di un anno.

Le date rimandate:

26 giugno 2021: Bibione, Stadio Comunale (recupero del 2 luglio 2020)

9 e 10 luglio 2021: Milano, Stadio San Siro (recupero del 10 e 11 luglio 2020)