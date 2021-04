Non sarà ancora l’occasione giusta per testarlo su scala globale, ma quantomeno ora abbiamo una data ufficiale da cerchiare in rosso sul calendario per quanto concerne HarmonyOS, considerando che l’annuncio di queste ore ci arriva direttamente da Huawei. Dopo aver toccato il discorso della compatibilità con alcuni prodotti lanciati sul mercato dal colosso cinese, come avrete notato con il nostro articolo di alcuni giorni fa, è fondamentale capire quali saranno i prossimi step del colosso cinese.

Una data cruciale per HarmonyOS su Huawei ad aprile

In attesa della vera e propria diffusione di HarmonyOS, infatti, questa mattina ci possiamo concentrare su alcune informazioni molto importanti che sono state diffuse da Huawei Central. Secondo la fonte, infatti, il prossimo 17 aprile ci sarà la prima apparizione pubblica del progetto. Un vero e proprio Developer Day, utile per comprendere da subito quali siano i suoi punti di forza e di debolezza. A conti fatti, si tratta della passerella finale prima del vero e proprio esordio sul mercato previsto a partire dal mese di maggio.

Si tratta senza ombra di dubbio di una grande opportunità per gli sviluppatori che vogliono entrare nel mondo HarmonyOS. Huawei ha in programma di aggiornare un totale di 300 milioni di dispositivi con il suo nuovo progetto, ma è chiaro che almeno per ora sia impossibile prevedere quando questo avverrà coi singoli device che si trovano già sul mercato. Aggiungiamo il fatto che, oltre agli smartphone, la società sta pianificando di aggiornare anche tablet e dispositivi indossabili.

Non resta che attendere i primi riscontri da parte degli sviluppatori, che a partire dalla giornata di sabato potranno iniziare a provare HarmonyOS. Il tutto, in attesa che dal mese di maggio si faccia lo step finale sul mercato in seguito al lancio sul mercato del tanto atteso Huawei P50. Quali aspettative avete ad oggi?