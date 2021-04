Insieme a SK Telecom è stato ufficializzato il nuovo Samsung Galaxy Quantum 2, dotato del processore Snapdragon 855+, di uno schermo a 120Hz e di un chipset di crittografia quantistica dedicato per una sicurezza maggiore. Come riportato da ‘SamMobile‘, il device potrebbe anche essere rinominato come Galaxy A82 in altri mercati in tutto il mondo, cosa che appureremo appena possibile. Il telefono sarà in vendita dal 23 aprile in Corea del Sud.

Il Samsung Galaxy Quantum 2 include uno schermo SuperAMOLED Infinity-O con risoluzione FullHD+, frequenza di aggiornamento di 120Hz ed il lettore di impronte digitali in-display. La parte software è gestita da Android 11, e sono inclusi 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (oltre che uno slot per schede microSD). La fotocamera posteriore è tripla (sensore principale da 64MP con OIS, ultra-wide da 12MP e di profondità da 5MP). Altre caratteristiche includono il GPS, il 5G e il Wi-Fi 6. A bordo non mancano la certificazione IP67, Samsung Pay (con MST) ed il supporto alla ricarica rapida a 15W. Cosa più importante, il Samsung Galaxy Quantum 2 viene fornito con un chip QRNG (Quantum Random Number Generator) integrato da 2,5 × 2,5 mm sviluppato da ID Quantique, che rende il telefono difficilmente hackerabile, a meno che il malintenzionato non ottenga l’accesso fisico al dispositivo.

Il chip crittografico funziona con le applicazioni Shinhan Bank e Standard Chartered Bank Korea, oltre che con altri servizi come 11Street, T World, SK Pay, PASS, e T Membership. In futuro, il chip QRNG del Samsung Galaxy Quantum 2 funzionerà con la carta di credito del colosso di Seul. Han Myung-jin, Vice President and Head of Marketing Group of SKT, ha affermato che con il device si è ampliato con successo l’applicazione delle tecnologie di sicurezza quantistica ad una schiera di servizi più basta, inclusi quelli finanziari e di sicurezza, cosa che in futuro continuerà ad essere perseguita.